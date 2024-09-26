وفد التنظيم والإدارة يزور مؤسسات واشنطن ويبحث تبادل الخبرات في الإصلاح الإداري

في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين مصر والولايات المتحدة، والتي تشمل دعم الحوكمة الاقتصادية، قام وفد من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ بزياره لواشنطن.

وقد اجتمع الوفد مع المختصين ببعض المؤسسات الأمريكية وكذلك بالبنك الدولي بهدف تبادل الخبرات في مجال الإصلاح الإداري، والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية والنظم الحديثة فى إدارة الموارد البشرية بكل مكوناتها من منظومة التعينيات وتنمية وبناء القدرات والتدريب، وتقييم الأداء وغيرها بما يؤدي الى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقد شملت مقابلات الوفد الأكاديمية الأمريكية الوطنية للإدارة العامة والمكتب الفيدرالي للإدارة والميزانية وكذلك إدارات الموارد البشرية وتقييم الأداء ومصلحة الضرائب الداخلية ، والجمعية الامريكية للإدارة العامة وجامعة جورج تاون.