عاجل
مصرع طفل بحادث دعس في نابلس
الخميس 26 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

عزت الرشق: الصحفيين والإعلامين الفلسطينيين أثبتوا خلال عام أنهم صوت الأمة

عزت الرشق
عزت الرشق

قال القيادي في حماس، عزت الرشق، إن الصحفييين والإعلامين الفلسطينيين في قطاع غزَّة والضفة والقدس المحتلة، أثبتوا خلال عام كامل من معركة طوفان الأقصى المستمرة، أنهم الصوت النابض للشعب الفلسطيني.

 

وبعث عزت الرشق، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني، تحية وتقدير وفخر واعتزاز للصحافيين والإعلامين الفلسطينيين، مؤكدا أن إرهاب الاحتلال وجرائمه المُمنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزَّة والضفة والقدس المحتلة، انتهاك صارخ لحرية الصحافة، وجرائم متعمّدة لن تفلح في حجب الحقيقة ، وسيواصل رجال الإعلام في فلسطين وخارجها رسالتهم الإعلامية مهما كانت التضحيات.

 

وترحم الرشق، على أرواح الصحفيين والإعلاميين الشهداء الذين ارتقوا في ميادين نقل الأخبار والحقائق للعالم حول جرائم العدو الصهيوني خلال معركة طوفان الأقصى المتواصلة، ودفعوا في سبيل ذلك أرواحهم وحريَّتهم فداء لشعبنا وصموده ومقاومته الباسلة.

قضية شعبنا الوطنية

وثمن عزت الرشق، كل الجهود الإعلامية المتضامنة مع الصحفيين الفلسطينيين ورسالتهم النبيل في نقل الحقيقة والرواية الفلسطينية، وندعو إلى توحيد كل الجهود الإعلامية، من أجل خدمة قضية شعبنا الوطنية، في تثبيت الرّواية والمحتوى الفلسطيني، ومواجهة الدّعاية الصهيونية المضللة ، وفضح جرائم الاحتلال بحقّ أرضنا وشعبنا ومقدساتنا .

 

ودعا الصحفيين ووكالات الأنباء العالمية ووسائل الإعلام الإعلامية إلى تكثيف حضورها إلى قطاع غزَّة للاطلاع على حجم الدمار وتوثيق معالم الإبادة الجماعية، التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق الأطفال والمدنيين العزّل وكافة البنى التحتية، خلال ما يقارب عام كامل.

 

مواد متعلقة

أعلن الاحتلال اغتياله.. من هو محمد حسين سرور ؟

حماس: مجزرة مدرسة الفلوجة والاستهداف المتعمدة في غزة ولبنان يستدعي محاسبة الاحتلال

حزب الله يستهدف مقر الفيلق الشمالي وقواعد إسرائيلية بصليات صاروخية في عميعاد

قائد أنصار الله: العدو الإسرائيلي سيخسر بالعدوان على لبنان

حزب الله يتصدى لطائرتين ‏حربيتين بأسلحة الدفاع الجوي في لبنان

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41,534 شهيد و 96,092  مصابا

الاحتلال يقصف منزل قائد منظومة الطائرات المسيرة بـ 3 صواريخ في بيروت

جيش الاحتلال يزعم اغتيال قائد منظومة الطائرات المسيرة لحزب الله في بيروت

الجريدة الورقية