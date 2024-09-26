وزير الإسكان يتفقد موقف تنفيذ أعمال التشطيبات بأبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عصر اليوم، موقف تنفيذ أعمال التشطيبات بأبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويرافقه المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد محمد عبدالرازق، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندس عمرو خطاب، رئيس مجموعة العمل المشرفة على تنفيذ المشروع، ومسئولو الهيئة، والمكتب الفنى للوزير.



وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بعدد من الأبراج، لمتابعة سير العمل بالتشطيبات الداخلية، كما تفقد سير العمل بمحطة التبريد الخاصة بمنطقة الأعمال المركزية، والتى تعد ثانى أكبر محطة تبريد فى مصر، مشدداً على ضرورة ضغط معدلات تنفيذ أعمال التشطيبات، وزيادة أعداد العمالة، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وسرعة إنهاء أعمال تنسيق الموقع، وتركيب اللافتات واللوحات الإرشادية.



وأشار الوزير، إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجا، مقسمة كما يلى: 10 أبراج بأنشطة (إداري – مكتبي – تجاري - خدمي)، بمسطحات إجمالية 806 آلاف م2، وتتراوح ارتفاعاتها بين 80 و175 متراً، و5 أبراج سكنية بها 1700 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمسطحات إجمالية 102 ألف م2، بارتفاعات تتراوح بين 152 و200 متر، بجانب الأبراج الهلالية (مكونة من 4 أبراج متصلة) بأنشطة (فندق وشقق فندقية وخدمات عامة – خدمات ترفيهية – تجارية)، ويصل ارتفاع الأبراج الهلالية لـ64 متراً.



وأضاف أن العلامة المميزة لمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، هى البرج الأيقوني، وهو أطول برج في أفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، بأنشطة متعددة (فندقي – تجاري – إداري)، حيث يضم أحد الفنادق العالمية التى تعمل لأول مرة فى مصر وأفريقيا، ووحدات فندقية وإدارية ومنطقة تجارية تحتوي على العديد من الخدمات (رجال الأعمال – خدمات ترفيهية – تجارية – فندقية)، و40 طابقاً للمكاتب الإدارية متعددة الاستخدامات، و10 طوابق للشقق الفندقية بها 52 شقة، و30 طابقاً للفندق بها 183 غرفة، بمسطحات إجمالية 266 ألف م2.