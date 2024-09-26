إفتتاح مدرسة جلال قريطم الإعدادية بنين بالبحيرة

افتتحت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، مدرسة جلال قريطم الإعدادية بنين بحوش عيسى، والمقامة على مساحة 7577 م 2 بتكلفة إجمالية 21.8 مليون جنيه.

بحضور الدكتور حازم الديب نائب المحافظ، واللواء حسن موافي - السكرتير العام للمحافظة ، و كامل غطاس - السكرتير العام المساعد، الدكتورة رشا فوزي - مساعد المحافظ للشئون الصحية والمبادرات ، و يوسف الديب - وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، والمهندسة هالة عبد الله مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالبحيرة ،و عمر لبيب - رئيس مركز ومدينة حوش عيسى.

وعقب الإفتتاح تفقدت المحافظ أقسام المدرسة والتي تضم دور أرضي و 4 أدوار علوية و45 فصلًا دراسيًا بإجمالي عدد 1120 طالب بالإضافة إلى مكتبة ومعملين للعلوم ومعمل حاسب آلي وملعب خماسي وملعب كرة قدم.

وأكدت على حرص الدولة المصرية علل توفير جميع المتطلبات اللازمة لتطوير قطاع التعليم، والذي يأتي بالتزامن مع إطلاق مبادرة الرئيس "بداية" لبناء الإنسان المصري والتي تتضمن محور التعليم وما يشمله من تطوير للمناهج التعليمية، وتوفير برامج تدريبية متقدمة للمعلمين، إلى جانب تعزيز استخدام التكنولوجيا في التعليم، وإقامة المزيد من الأنشطة الطلابية.

وأشارت إلى أن المحافظة تسعى دائمًا لدعم التعليم من خلال الارتقاء بالعملية التعليمة وتهيئة الأجواء المناسبة وإنشاء المدارس الجديدة وكذلك تحسين الأداء الوظيفي للمعلمين والارتقاء بمستوياتهم ومهاراتهم لتقديم خدمات تعليمية جيدة للطلاب.

ووجهت محافظ البحيرة ،بضرورة المتابعة الدورية لكافة المنشأت والأبنية للحفاظ على أعمال التطوير والتأكد من الإلتزام بجداول الصيانة الدورية وأعمال رفع الكفاءة وكذا التأكد من الإلتزام بالعدد المقرر بكل فصل وعدم وجود عجز فى المدرسين فى مختلف التخصصات.

من الجدير بالذكر أن محافظة البحيرة تضم ٤١٩٥ مدرسة، تخدم ما يزيد عن مليون و٦٥٠ ألف طالب وطالبة حيث تم إنشاء ٢٩ مدرسة جديدة ما بين إحلال وتوسعة وإنشاءات جديدة، بإجمالي ٤٦٢ فصلًا دخلت الخدمة في العام الدراسي الجديد بتكلفة ٢٠٨ مليون جنيه.

كما يجري حاليًا إنشاء ٣٧ مدرسة إضافية تشمل ٦١٨ فصلًا دراسيًا بتكلفة تتجاوز ٧٥٦ مليون جنيه، وذلك بهدف خفض الكثافات الطلابية ليصل عدد الطلاب في كل فصل إلى ٤٥ طالبًا فقط.