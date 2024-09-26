جامعة جنوب الوادي تُطلق تطبيق مستحقاتي| تفاصيل

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، تدشين تطبيق (مستحقاتي ) لإدارة المكافآت بطريقة آلية، ضمن المشروعات التطويرية بالجامعة.

وقال رئيس الجامعة، إن تطبيق ( مستحقاتي ) تطبيق إلكتروني مصمم لمساعدة الموظفين ومديرو الإدارات على إدارة وتتبع مكافآتهم بسهولة وتخفيف العبء عن موظفي الاستحقاقات من ادخال بيانات مستحقي المكافاة بشكل يدوي ما يؤدي الي زيادة الشفافية والمساءلة حيث يوفر التطبيق لمحة عامة واضحة عن حالة المكافآت يساعد في ضمان المساءلة والعدالة.

كما يهدف الي تسهيل وتسريع عملية مراجعة وصرف المكافآت مما يؤدي إلى تحسين الإنتاجية وتسريع عملية مراجعة المكافآت وتوفير الوقت لموظفين الاستحقاقات الرئيسيين بدلا من ادخال بيانات مستحقي المكافاة يدوياً.

وقدم الدكتور همام الشاذلي مدير المشروع وفريق العمل الطالب احمد هشام ،والطالبة سندس علي ببرنامج الحاسبات و الذكاء الاصطناعي بجامعة جنوب الوادي الاهلية شرحا لمختلف التفاصيل الفنية للتطبيق وخصائصه وطريقة تشغيله والصلاحيات الممنوحة لمستخدمي التطبيق .

وأوضح الدكتور همام الشاذلي مدير المشروع، أن التطبيق يوفر التحليلات والبيانات مع إمكانية تصدير بيانات المكافآت مما يوفر لإدارة الموارد البشرية أدوات لتحليل الاتجاهات وتسهيل عملية أرشفة المكافآت مع الحفظ الامن للموافقات حيث يتم تخزين جميع الموافقات والمستندات المتعلقة بالمكافآت إلكترونيًا في منصة موحدة.



إنهاء استعدادات العام الدراسي الجديد:

قال الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن كليات الجامعة انتهت من إعداد جداول المحاضرات لإعلانها على موقع الكلية و التجهيز لمعسكرات استقبال الطلاب الجدد واكد انه سيتم اقامة العديد من الانشطة الطلابية واللقاءات القمية خلال العام الجامعي الجديد لتنمية مهارات الطلاب وزيادة حصيلتهم المعرفية

تابع الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي الاستعدادات للعام الجامعي الجديد2024/2025 وشدد على جاهزية مختلف المباني و المدرجات والقاعات التدريسية و المنشآت الجامعية و المعامل والمكتبات والمدن الجامعية ومباني الاسكان الطلابي والملاعب المفتوحة.

وأكد رئيس الجامعة، توفير مختلف سبل الدعم للعملية التعليمية التي تبدأ وفقا للجدول الزمني المعلن من وزارة التعليم العالي يوم 28 سبتمبر و التوسع في الاعتماد على التطبيقات الالكترونية مثل التطبيق الالكتروني للقاعات التدريسية والامتحانية ، الاجندة الجامعية ، السجل المهارى لزيادة الكفاءة والفاعلية وتطوير وبناء القدرات الطلابية.

ونوه الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الى استمرار توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد وفقا للجدول الزمني المعلن من ادارة الجامعة واستلام ملفات التقديم .