هشام خرما يطلق فيديو موسيقى لمقطوعة فيلم مصر الحضارة من موكب المومياوات

بالتزامن مع يوم السياحة العالمى ..

بالتزامن مع يوم السياحة العالمي، أطلق المؤلف الموسيقي هشام خرما الفيديو الموسيقي الجديد "مصر الحضارة" ضمن مشروعه الموسيقي الذي يحتفي بمعالم مصر السياحية، حيث يركز هذا الفيديو الجديد على منطقة الأهرامات.

في الفيديو الموسيقي الجديد يعيد هشام خرما استخدام موسيقى الفيلم الوثائقي مصر الحضارة (وادي الملوك) الذي كان ضمن مراسم موكب المومياوات، ويقدمه خرما مرة أخرى مع رؤية بصرية جديدة.

ويعلق هشام خرما على ذلك قائلًا "هذا المقطع بالتحديد دائمًا ما يطلبه الجمهور أثناء الحفلات، لذلك وجدت أنه سيكون من الرائع استخدامه في مشروع مزج الموسيقى بالسياحة، أن نفصل هذا المقطع عن الفيلم الوثائقي ونعيد تقديمه في فيديو موسيقي بطابع خاص وجديد في منطقة الأهرامات، وأن يكون ذلك بالتزامن مع يوم السياحة العالمي. متشوق كثيرًا لمتابعة ردود الأفعال بخصوص هذا الفيديو".

ويعتبر مشروع هشام خرما هو مجرد بداية لمزج الموسيقى بالسياحة، وتسليط الضوء ليس فقط على معالم مصر السياحية، ولكن أيضًا على المعالم السياحية العالمية، وكانت أغنية نروح لبعيد، هي أولى الأغنيات التي بدأ بها مشروعه من الجونة، والثانية كانت Waiting for the Sun التي تحتفي بأهرامات الجيزة.

هشام خرما

هشام خرما موسيقار ومنتج ومدير فني ومؤثر اجتماعي، وُلد ونشأ في القاهرة، وعاش بين ميامي وهامبورغ ودبي، وهو ما أدى إلى تأثره بالعديد من الثقافات التي شكلت شخصيته وموسيقاه أيضاً.

شغف هشام خرما الأساسي يتمثل في خلق موسيقى مُلهِمة وراقية، تمزج بين كل الأصوات والأشكال في هذا العالم، هذا بالإضافة إلى الميل نحو التجريب وكسر المألوف عبر استكشاف أصوات جديدة والتعاون مع موسيقيين من مختلف أنحاء العالم.

في 2016، بدأ هشام خرما في إحياء الحفلات الموسيقية، التي يصنفها الخبراء دائماً ضمن الطراز العالمي عبر موسيقى غامرة حنونة تمس الروح. أوركسترا خرما، أحيت العديد من الفعاليات الدولية المهمة في مواقع أثرية وتاريخية مثل الأهرامات والقلعة بالقاهرة ومانشن هاوس في لندن وغير ذلك.

أطلق خرما العديد من الألبومات الموسيقية والمقطوعات الفردية التي كانت تتصدر قوائم الأكثر استماعاً حين إطلاقها. أول ألبوماته الرسمية First Voyage (الرحلة الأولى) بالتعاون مع فيرجن ميجاستور وHybrid Records، بعد ذلك أطلق أرابيسك مع سوني ميوزيك بالتعاون مع كلٍ من الموسيقار العالمي الفائز بالجرامي ياني، وشان أتيلا.

في 2019، بدأ خرما في تأليف الموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات، وكانت انطلاقته بمسلسل النهاية، ليقدم بعده عددًا من الاعمال من أبرزها مسلسل سوتس بالعربي، كما قام خرما بتأليف موسيقى العديد من الفعاليات الدولية، ففي 2022 وقع الاختيار على خرما ليكون مؤلف التيمة الموسيقية الرسمية لفعاليات مؤتمر المناخ Cop27 في شرم الشيخ، كذلك موسيقى النسخة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما، بالإضافة إلى الأغنية الرسمية لبطولة العالم في الشيش وموسيقى افتتاح كأس العالم للجمباز، و حفل افتتاح بطولة العالم للمياه المفتوحة World Aquatics، كما تعاون معه عدد من أشهر مصممي الأزياء لتأليف موسيقى عروض الأزياء العالمية.