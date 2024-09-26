وزيرة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذي لمنظومة التدريب وتطوير مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعا اليوم مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التدريب والخطة التدريبية السنوية للمحليات التي يتم تنفيذها بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وكذا أعمال التطوير والهيكلة ورفع الكفاءة التدريبية والإدارية للمركز وملفات التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وخلال اللقاء تم استعراض الموقف الجاري للتعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والاكاديمية الوطنية للتدريب في إطار بروتوكول التعاون القائم بين الجانبين فيما بعض تقديم بعض الاستشارات التدريبية والفنية لمركز سقارة وكذا تنظيم بعض الاختبارات للمتقدمين لمسابقات اختيار القيادات المحلية من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وكذا الدورات التدريبية لسكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين وبعض رؤساء الادارات والقطاعات الحكومية بالمحافظات ، بالإضافة إلي برنامج " نواة التغيير " لتدريب بعض شباب المحليات لتأهليهم وتدريبيهم كوادر وقيادات محلية وخلق صف ثاني بالمحليات .

كما تطرق الاجتماع كذلك إلي استعراض موقف تنفيذ الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي الحالي 2024/2025 والتي تتضمن عدد 156 دورة تدريبية، منهم 71 دورة تنفذ لأول مرة، يستفيد منها 6395 متدرب بمتوسط 160 متدرب أسبوعيًا .

وأشارت الدكتورة منال عوض إلي حرص الوزارة علي تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في تأهيل ورفع كفاءة العاملين بالمحليات وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وبناء صف قيادي ثان بالإدارة المحلية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لمنظومة التدريب على مستوى محافظات الجمهورية، وهو دور أصيل مكلفة به الوزارة في المحليات، وذلك من خلال الدور الكبير الذي يقوم به مركز سقارة والذي يعتبر الذراع التدريبي للوزارة لتحقيق رؤيتها وأهدافها في بناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية علي أرض الواقع وعلى أفضل وجه، وتذليل كافة العقبات إمامهم، وتدعيمهم بالمواد العلمية والمدربين وتقديم الاستشارات التدريبية.

وشددت وزيرة التنمية المحلية علي حرصها بوجود صف ثاني وثالث من كوادر المحلية بالمحافظات والوزارة ليكونوا قادرين علي تحمل المسؤلية وتلبية احتياجات الادارة المحلية في أي مواقع قيادية ووظيفية ، وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أهمية وجود قاعدة بيانات كاملة لكافة المتدربين بالمحافظات في جميع المحافظات وكافة الدرجات الوظيفية والخبرات العملية للاستفادة منهم خلال الفترة المقبلة .

كما أشارت الدكتورة منال عوض إلي أهمية الاستفادة من الخبرات التدريبية التي تتمتع بها الاكاديمية الوطنية فيما يخص تنفيذ الرؤية المستقبلية لتطوير ورفع كفاءة مركز سقارة للتدريب لأداء المهام المطلوبة منه للعاملين بالادارة المحلية بصورة احترافية وأكثر كفاءة .