انخفاض كبير بدرجات الحرارة مع نشاط للرياح مثيرة للاتربة بالاسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، انخفاض كبير وملحوظ في درجات الحرارة مع نشاط للرياح التي قد تكون مثيرة للأتربة لتسود أجواء حارة نسبيا نهارا ومائلة للحرارة ليلا.

وفقا لبيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية، انخفضت درجات الحرارة على محافظة الإسكندرية بمقدار درج، لتسجل العظمى منها 29 درجة مئوية، والصغرى 22 درجة، والمحسوسة 32 درجةـ مع رياح نشطة بلغت سرعتها 30 كم/الساعة.

ويسود اليوم الخميس، طقسا حارا نسبيا نهارا ومائلا للحرارة ليلا على محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، مع نشاط في حركة الرياح، وانعدام فرص لسقوط الأمطار، كما استقرت حالة الأمواج على مسطح البحر المتوسط.

من جانب اخر شهدت شواطئ الإسكندرية إقبالا منخفضا، صباح اليوم الخميس، مع رفع الرايات الخضراء على شواطئ القطاع الشرقي، والصفراء على القطاع الغربي، في ظل درجة حرارة وصلت إلى 28 درجة مئوية.

وذكرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد عبد الرازق، ، أنه يرجى الانتباه جيدا لتعليمات المنقذين، داعية المواطنين لقضاء أوقات ممتعة على البحر والاستمتاع بأجواء فصل الخريف.

ونوهت السياحة والمصايف إلى أن الإكراميات ممنوعة، وإذا فرضها العامل على المواطن، فيمكن شكوته، ودورات المياه مجانية بالكامل، محذرة من الخروج بملابس البحر خارج الشاطئ، حفاظا على آداب الطريق العامة، وكذلك من إلقاء القمامة في مياه البحر للحفاظ على صحة المصطافين والثروة السمكية ونظافة الشواطئ.

ويذكر أن الراية الخضراء تعني استقرار مياه البحر، بينما الصفراء تشير إلى أن حالة البحر غير مستقرة نسبيًا، ويمكن النزول للبحر لكن بحذر، وعن الراية الحمراء فترفع عند ارتفاع أمواج البحر وتعني خطورة نزول المياه.