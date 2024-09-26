جنوب الوادي: معسكرات لاستقبال الطلاب الجديد بداية العام الدراسي

قال الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن كليات الجامعة انتهت من إعداد جداول المحاضرات لإعلانها على موقع الكلية و التجهيز لمعسكرات استقبال الطلاب الجدد واكد انه سيتم اقامة العديد من الانشطة الطلابية واللقاءات القمية خلال العام الجامعي الجديد لتنمية مهارات الطلاب وزيادة حصيلتهم المعرفية.

تابع الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، الاستعدادات للعام الجامعي الجديد2024/2025 وشدد على جاهزية مختلف المباني و المدرجات والقاعات التدريسية و المنشآت الجامعية و المعامل والمكتبات والمدن الجامعية ومباني الاسكان الطلابي والملاعب المفتوحة.

وأكد رئيس الجامعة، توفير مختلف سبل الدعم للعملية التعليمية التي تبدأ وفقا للجدول الزمني المعلن من وزارة التعليم العالي يوم 28 سبتمبر و التوسع في الاعتماد على التطبيقات الالكترونية مثل التطبيق الالكتروني للقاعات التدريسية والامتحانية ، الاجندة الجامعية ، السجل المهارى لزيادة الكفاءة والفاعلية وتطوير وبناء القدرات الطلابية.

ونوه الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الى استمرار توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد وفقا للجدول الزمني المعلن من ادارة الجامعة واستلام ملفات التقديم .

بروتكول تعاون:

شهد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي توقيع بروتوكول التعاون بين كلية التربية بقنا والمدرسة المصرية اليابانية بقنا .

وأوضح رئيس الجامعة، أن الكلية بإرسال طلاب الفرقة الرابعة وطلاب الدبلوم العامة في التربية للتدريب بالمدرسة وتأدية التربية العملية الخاصة بهم لإكساب طلاب التربية العملية بكلية التربية الخبرات اللازمة من قبل مجموعة من المعلمين المتخصصين، من ذوي الكفاءة العالية، لتدريبهم على تدريس المواد المختلفة، طبقًا لنظام التعليم الجديد، فضلا عن قيام المدرسة بعمل ندوات توعية بالكلية، لنشر الثقافة المدارس المصرية اليابانية ودورها الرائد باعتبارها مشروع رئاسي، حقق العديد من الإنجازات منذ انطلاق المشروع في الأعوام القليلة الماضية، ومؤشرات نجاح مثمرة للتعاون المصري الياباني في مجال التعليم والتعلم.

ونوه الدكتور عصام الطيب عميد كلية التربية بقنا أن قيام الكلية بتقديم الدعم الفني والمهني للعاملين بالمدرسة من خلال ارسال نسخه من خطه البرامج والحزم التدريبية التي تقوم بها الكلية ان تدعم الكلية المدارس بأفضل العناصر من الطلاب المعلمين لدي في التخصصات المختلفة حسب حاجه المدرسة.