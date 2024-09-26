إحالة مدير مدرسة بنجع حمادي وعدد من المعلمين والموجهين للتحقيق.. تعرف السبب

أحال عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، اليوم الخميس، مدير مدرسة البقيلي الابتدائية بالشرقي بهجورة، ومسؤولي الإشراف اليومي، وعدد من معلمي المدرسة، و موجهي المواد الدراسية المكلفين بمتابعة المدرسة، للشؤون القانونية للتحقيق، وذلك علي خلفية تدني حالة النظافة بالفصول، وعدم استيفاء السجلات المدرسية، فضلا عن عدم اعتماد قوائم الفصول، والسجلات والجداول المدرسية للمعلمين.

وكان عفت محمد وزيري مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، قد شهد طابور الصباح و السلام الوطني، بمدرسة البقيلي الابتدائية، يرافقه أحمد عبد المجيد عضو إدارة المتابعة وتقويم الأداء، وتفقدا الفصول الدراسية، وحجرات الأنشطة، والفناء المدرسي، ودورات المياه، حيث تم رصد العديد السلبيات التي تستوجب الإحالة للشئون القانونية للتحقيق.

يأتي ذلك في إطار الجولات اليومية، التي يجريها مدير عام الإدارة، للمدارس التابعة للإدارة، لمتابعة سير العملية التعليمية، ولتحقيق الانضباط الإداري، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

نائب محافظ قنا يفتتح فعاليات المؤتمر السنوي الثالث عشر لمناظير الجهاز الهضمي بمستشفى الحميات

افتتح الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، فعاليات المؤتمر السنوي الثالث عشر لمناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية بمستشفى حميات قنا، والذي تنظمه مديرية الصحة والسكان بقنا، بهدف زيادة وتنمية خبرات الاطقم الطبية في مجالات مناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية. جاء ذلك بحضور الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتور محمد الديب نقيب الأطباء بقنا، والدكتور سيد الكاشف مدير عام مستشفى الحميات بقنا، وعدد من أطباء مستشفى حميات قنا، وبمشاركه عدد من الخبراء الأستاذ الدكتور محمد عامر عفيفي رئيس قسم الكبد والجهاز الهضمي بكلية طب جامعة الازهر، والأستاذ الدكتور محمد احمد عمر استاذ جراحة الجهاز الهضمي والمناظير بكلية طب جامعة جنوب الوادي، والأستاذ الدكتور شمردن عزالدين استاذ الكبد والجهاز الهضمي والمناظير بكليه طب جنوب الوادى، ، والدكتورة شيماء عرفات مدرس بقسم الجهاز الهضمي والمناظير بقنا.

ومن جانبه أكد نائب محافظ قنا، أن المؤتمر يسهم في تنمية خبرات الأطقم الطبية بمستشفى حميات قنا، بما ينعكس على الرعاية المقدمة لمرضى الجهاز الهضمي والكبد، والامراض المعدية، ومن ثم إحداث طفرة في مستوى الخدمات الطبية المقدمة، مشيدا بجهود القائمين علي المؤتمر في تنفيذه بشكل سنوي و منتظم لنقل الخبرات ، مؤكدا على أهمية عقد مثل هذه المؤتمرات لرفع قدرات الأطباء العلمية والعملية.

وعلي هامش فعاليات المؤتمر تم عقد ورشه عمل لمناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بحميات قنا وإجراء مناظير معدة وقولون و قنوات مرارية واستئصال زوائد لحمية بالقولون ، عبر تقنيه فيديو كونفرانس لمشاركه الأطباء والتعرف علي المشكلات التي قد تواجههم وكيفيه حلها، بهدف نقل الخبرات العلمية للأطباء العاملين بالمستشفى .