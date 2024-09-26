تشيزني يهدد برشلونة برسالة إلى ليفاندوفسكي

أكدت بعض التقارير في الساعات الماضية، بأن الحارس البولندي فويتشيك تشيزني وضع شرطا قبل الانتقال لصفوف فريق برشلونة الإسباني.

وارتبط اسم تشيزني بقوة بالانضمام إلى صفوف برشلونة في الفترة الحالية، وذلك بعد انتهاء موسم الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى البلوجرانا الأساسي بسبب الإصابة.

وكان تشيزني قد أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي بعد نهاية عقده مع يوفنتوس، حيث كانت آخر مشاركاته التواجد مع بولندا في كأس أوروبا يورو 2024.

فويتشيك تشيزني يشترط على برشلونة

ووفقًا لما ذكرته إذاعة كادينا سير الإسبانية، فإن فويتشيك تشيزني تحدث مع مواطنه روبرت ليفاندوفسكي، وأكد له بأنه لن ينتقل لبرشلونة في حال سيكون حارسًا بديلًا.

وتابعت التقارير، بأن تشيزني ليس لديه مانع في العودة من الاعتزال، ولكن من أجل اللعب أساسيا مع فريق برشلونة وليس الجلوس على الدكة.

وأكد في وقت سابق الصحفي الإيطالي الموثوق “فابريزيو رومانو”، أن تشيزني سيصل إلى برشلونة يوم الاثنين المقبل 30 سبتمبر، ليقوم بتوقيع العقد الرسمي مع النادي والذي سيكون حتى عام 2025.

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني

يحتل فريق برشلونة حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني 2024/2025، برصيد 21 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن فريق ريال مدريد صاحب المركز الثاني.