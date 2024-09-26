عبد العزيز : دور الوفد محوري وأثرى الحياة السياسية لعقود وهدفنا مصلحة الوطن والمواطن

بعد تعيينه رئيساً لبرلمانية الوفد بالشيوخ

أصدر الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد قرار بتعين النائب الوفدي ، طارق عبدالعزيز رئيساً للهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الخامس في الفصل التشريعي الاول.

وأكد عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، أن دور حزب الوفد في الحياة السياسية ، محوري وأثرى الحياة السياسية في مصر لعقود من الزمن ، وان المعارضه الوطنيه تقوم بدورها الوطني التاريخي بعيدا عن المزايدات ، وان حزب الوفد سيظل شعلة امل تضيء الطريق للوصول بالوطن الي بر الأمان.

واضاف طارق عبد العزيز أن الوفد واعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ ستعتمد خطة عمل لدور الانعقاد الجديد المقرر افتتاح جلساته بعد أيام ، سيكون عنوانها مصلحة الوطن والمواطن ، لاستكمال ما بدأناه خلال ادوار الانعقاد المنقضيه.

وكان الدكتور عبدالسند يمامة قد استقبل اليوم النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا والمكتب التنفيذي للوفد وسلمه قرار تعينه رئيساً للهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ.