البورصة تربح 7.5 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم

أرتفعت مؤشرات البورصة بنهاية جلسة تعاملات اليوم الخميس بصورة جماعية مدعومة بمشتريات الأجانب والمصريين.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 7.5 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 2.149.7 تريليون جنيه.

ربح مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 31276 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعود بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى7425 نقطة.

ربح مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.13 % ليغلق عند مستوى 10577 نقطة.

اتجهت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 3 مليار جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين العرب للبيع وسط تداولات 4.6 مليار جنيه.