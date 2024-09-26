عاجل
حماس: مجزرة مدرسة الفلوجة والاستهداف المتعمدة في غزة ولبنان يستدعي محاسبة الاحتلال حزب الله يستهدف مقر الفيلق الشمالي وقواعد إسرائيلية بصليات صاروخية في عميعاد
الخميس 26 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء تنتهي من تنفيذ الدورات التدريبية للأسبوع الحالى

بوابة الوفد الإلكترونية

 ‏ ‏ ‏
قام قطاع التدريب بشركة  جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بقيادة المهندس حسن البيلي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالانتهاء اليوم  من تنفيذ الدورات التدريبية للأسبوع الحالى والتى تتضمن :-

1- دورة عن ( فنيين جدد)

2-دورة عن ( السلامة والصحة المهنية )

3- دورة عن ( اللائحة التجارية )

4- دورة عن ( مبادئ ودليل الجودة  )

5  -  دورة عن ( المنصة )

6- دورة عن (تنمية الموارد البشرية)

7- دورة عن ( تنمية المهارات القيادية والإدارية) بالتعاون مع مركز إعداد القادة بالشركة القابضة لكهرباء مصر .

واكد البيلى أن الهدف من التدريب النهوض بمستوى أداء العاملين  ورفع كفائتهم والارتقاء بهم وزيادة جودة  الخدمات المقدمة من الشركة إلى عملائها وبناء الكوادر البشرية بمراكز خدمةالعملاء كأحد الأهداف الإستراتيجية لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء من خلال التدريب بمختلف قطاعات وفروع  الشركة  .



 

الجريدة الورقية