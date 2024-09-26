جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء تنتهي من تنفيذ الدورات التدريبية للأسبوع الحالى

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قام قطاع التدريب بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بقيادة المهندس حسن البيلي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالانتهاء اليوم من تنفيذ الدورات التدريبية للأسبوع الحالى والتى تتضمن :-

1- دورة عن ( فنيين جدد)

2-دورة عن ( السلامة والصحة المهنية )

3- دورة عن ( اللائحة التجارية )

4- دورة عن ( مبادئ ودليل الجودة )

5 - دورة عن ( المنصة )

6- دورة عن (تنمية الموارد البشرية)

7- دورة عن ( تنمية المهارات القيادية والإدارية) بالتعاون مع مركز إعداد القادة بالشركة القابضة لكهرباء مصر .

واكد البيلى أن الهدف من التدريب النهوض بمستوى أداء العاملين ورفع كفائتهم والارتقاء بهم وزيادة جودة الخدمات المقدمة من الشركة إلى عملائها وبناء الكوادر البشرية بمراكز خدمةالعملاء كأحد الأهداف الإستراتيجية لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء من خلال التدريب بمختلف قطاعات وفروع الشركة .



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