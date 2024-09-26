إخلاء سبيل فتاة وسائق “اندرايف” بعد الصلح

ألقى رجال المباحث بقسم شرطة حدائق القبة ، القبض على الفتاة أميرة جمال، التي زعمت أن شابًا يعمل سائقًا لدى شركة “إندرايف” للنقل الذكي، تعدى عليها بالضرب واحتجزها في شقته، كما تم القبض على الشاب واحتجازهما لسماع أقوالهما.

وأمام رجال المباحث، تبادل الشاب والفتاة الاتهامات، حيث اتهمته الفتاة بالتعدي عليها واحتجازها داخل شقته وسرقة 800 جنيه وهاتفها المحمول، كما اتهمها الشاب بسرقة 1000 جنيه منه، قائلًا: "هي اللي طلبت مني نتقابل وعزمتني على الغداء وسرقت مني ألف جنيه وبعدها اتفاجئت إنها منزلة صورتي وبتقول عليّا متحرش".

وبعد استماع جهات التحقيق أقوال الطرفين، قررت إخلاء سبيلهما بعد تصالح الفتاة مع الشاب، وتم عمل محضر صلح.

وأوضحت التحريات، أن الشاب وفتاة تدعى “أميرة جمال”، على معرفة سابقة ببعضهما البعض، وفي يوم الواقعة نشبت بينهما مشاجرة وتعديا على بعضهما بالضرب، وتوجهت الفتاة إلى قسم الشرطة وحرّرت محضرًا ضد الشاب واتهمته بالتحرش والتعدي عليها بالضرب، وتم القبض على الشاب واعترف بالتعدي عليها بسبب قيامها بضربه.

وأضاف الشاب أن مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب خلافات سابقة تعديا فيها على بعضهما البعض