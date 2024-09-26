أحالت جهات التحقيق المختصة، رجل أعمال شهير وصاحب مجموعة شركات ترفيهية إلى المحاكمة الجنائية، لإدانته باغتصاب خادمته الأجنبية، بعد حبسها لمدة شهرين بأكتوبر.

إحالة رجل أعمال شهير للمحاكمة بتهمة اغتصاب خادمته الأجنبية

وكشفت التحقيقات فى القضية 1727 لسنة 2024 كلي أكتوبر، أن المتهم في غضون شهري يونيو ويوليو من عام 2024 بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، واقع المجني عليه الأجنبية بغير رضاها، وكان ذلك حال كونه ذو سلطة عليها "خادمة بالأجر لديه".

وجاء ذلك بأن وضعها بإحدى مساكنه الخاوية من سكانها، متمكنا بتلك الوسيلة من الاختلاء بها والسيطرة عليها وطوقها بساعديه حاصرا لباسه عنه كاشفا عن سوئاته أماما، ثم جثم فوقها كرها عنها فأعدم بذلك مقاومتها، متمكنا بتلك الوسيلة من الإكراه من معاشرتها معاشرة الأزواج، وعاود كرته 3 مرات أخرى، حتى تمكنت من الهرب منه.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على رجل الأعمال المتهم من داخل مسكنه بالشيخ زايد، عقب اتهامه باغتصاب خادمته الأجنبية.

وأضافت التحقيقات أن رجل الأعمال المتهم ظل محتجز للمجني عليها شهرين متتاليين وتناوب اغتصابها عدة مرات خلال هذه الفترة، حتى استعانت بأحد المارين في المنطقة، وتم التبليغ عنه وإلقاء القبض عليه.