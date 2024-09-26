ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر خلال حملات تفتيشية بمنيا القمح

شنت مديرية الشؤون التموينية بمحافظة الشرقية، حملة تموين لقطاع جنوب الشرقية برئاسة عاطف عراقي حسن، بالاشتراك مع إدارة تموين منيا القمح المهندس طلعت رشدي مدير الإدارة والمهندس رأفت عبد الصمد رئيس الرقابة التجارية بمركز منيا القمح والقرى التابعة له، استهدفت المرور على الأنشطة التجارية المختلفة، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية.

وأسفرت جهود الحملة على ضبط 50 شيكارة شعرية زنة الشيكارة 10 كيلو جرام بإجمالي وزن 500 كجم شعرية (مكرونة) مجهولة المصدر بمحل بقالة، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 287332 جنح منيا القمح، والتحفظ على الحرز تحت أذن تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر رقم 82731 جنح منيا القمح ضد صاحب مدشة لصنع العلف، لضبط عدد 200 شيكارة ملح طعام بإجمالي 5 طن ملح طعام مجهول المصدر، وتم الحرز تحت تصرف النيابة العامة المختصة، والمحضر رقم 28730 جنح منيا القمح ضد صاحب محل مخزن مخللات لضبط عدد 10 براميل مخللات زنة البرميل الواحد 200 كجم بإجمالي وزن 2 طن مخللات مجهولة المصدر، وتم الحرز تحت تصرف النيابة العامة.

كما تم تحرير محضر رقم 28733 جنح منيا القمح صاحب محل بقالة لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع بالمحل، والمحضر رقم 28734 جنح منيا القمح ضد تاجر تموين لعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد.

وكلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.