برلمانية تدعو لتنظيم عروض ترويجية مخفضة

بمناسبة اليوم العالمى للسياحة..

قالت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، إن قطاع السياحة شهد طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعدما نجحت الدولة في تطوير البنية التحتية السياحية خلال السنوات السابقة، وكذلك خطة الدولة لتسهيل ودعم الاستثمارات السياحية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في الترويج والتسويق للسياحة بشكل جيد.

وأضافت سحر طلعت مصطفى، في تصريحات لها اليوم، بمناسبة اليوم العالمى للسياحة، أن ارتفاع عدد السياح بمصر إلى نحو ١٥ مليون سائح، خطوة جيدة، بالإضافة إلى خطة الدولة للتوسع في عدد الغرف السياحية فى مصر لتساعد على استقبال نحو ٣٠ مليون سائح سنوياً.

وثمنت عضو مجلس النواب، إعلان الحكومة عن طرح مزيد من الحوافز لتشجيع المطورين السياحيين خلال العامين المقبلين للإسراع بإنشاء وإدخال أكبر عدد من الغرف السياحية، حيث تستهدف إنشاء أكثر من 200 ألف غرفة فى السنوات الخمس المقبلة.

وأشارت إلى أن هناك ارتفاعا في عدد الدول التى يرغب سكانها فى زيارة مصر، حيث يصل عدد تلك الدول إلى نحو 170 دولة، وذلك في ظل التنوع السياحى في مصر، بداية من السياحة الأثرية والثقافية والسياحة الشاطئية والسياحة العلاجية والسياحة البيئية، وغيرها.

ودعت سحر طلعت مصطفى، إلى أهمية الاحتفال باليوم العالمى للسياحة، وتنظيم عروض مخفضة للسياحة، في إطار الترويج للسياحة المصرية.