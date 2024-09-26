ضبط أدوية بيطرية مجهولة المصدر خلال حملات تفتيشية بكفر أولاد صقر

أكد اللواء إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، قيام إدارة الخدمات بالمديرية بالإشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية بالشرقية بشن حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركزي أولاد صقر وكفر صقر، وذلك فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية، والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط ٦٣ عبوة لـ ١٣ صنف دواء، حيث تم المرور على ٣ مراكز بيع أدوية ما بين مراكز غير مرخصة وأدوية غير سليمة، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفات المضبوطة.

ولفت إلى إنه تم التحفظ على الأدوية المخالفة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، مدير مديرية الطب البيطري، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية، لضبط سوق الأدوية البيطرية، والتأكد من صلاحيتها، ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ولزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية ، مشدداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.