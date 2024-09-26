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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

عاجل.. وفاة الفنان حمادة عبدالحليم

الفنان حمادة عبدالحليم
الفنان حمادة عبدالحليم

رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة الفنان حمادة عبدالحليم، ومقرر أن تشيع جنازته عقب صلاة العصر من أحد مساجد الشيخ زايد.

 

أعلن الفنان عبد العزيز مخيون خبر الوفاة حمادة عبد الحليم، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكتب: "الفنان الزميل حمادة عبد الحليم كان يحادثنى هاتفيا أمس بعد عودته من زيارة نجله فى أمريكا ويكلمنى عن مسلسل سيادة المستشار الذى انتهى من كتابته".

 

وفاة حمادة عبد الحليم 

وتابع عبد العزيز مخيون: "اليوم يبلغنى نبأ وفاته وأنا عاجز عن استيعاب الخبر، ولكن هذه هى الدنيا وهذا قدر الله.. الله يرحمك ياحماده ويتقبلك مع الشهداء والأولياء والصديقين".


من هو حمادة عبدالحليم

بدأ حمادة عبد الحليم، مشواره الفنى فى بداية السبعينيات وهو ممثل تليفزيونى عمل فى بعض الأفلام السينمائية وقدم أدوارا ثانوية معظمها رجل بوليس ومن مشاركاته السينمائية: "الخونه" 1984و "أرباب سوابق" 1988و "ستوب" 1991، ومن المسلسلات التى اشترك بها " اللسان المر " 1976، و"مطلوب عروسة" 1990، و "عرفه البحر" 2012.

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