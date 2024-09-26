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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

التقديم الأحد المقبل.. الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان بأكتوبر

شقق الإسكان الاجتماعي
شقق الإسكان الاجتماعي

أعلن جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر، عن المستندات المطلوبة لحجز الوحدات السكنية المطروحة بمشروع جنوب الأحياء بعدد ٣٨ وحدة، ومشروع الياسمين بعدد 99 وحدة.

وتبدأ وزارة الإسكان، ممثلة فى أجهزة المدن طرح 1645 وحدة سكنية متنوعة بمساحات تصل إلى 161 مترا، بأنظمة سداد ميسرة للحجز الفوري.

يبدأ الحجز الأحد المقبل 29 سبتمبر الحالي إلى 28 أكتوبر المقبل، على أن يتم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بأجهزة المدن المطروح بها الوحدات، على أن يكون هذا الطرح يأتي وفقاً لآلية الإتاحة المباشرة للوحدات السكنية من خلال أجهزة المدن الجديدة، فيما يعنى ستتواجد كراسة الشروط في جهاز المدنية ولا يوجد حجز إلكتروني.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان بأكتوبر

  • أصل استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط بعد استيفاء البيانات والتوقيع عليها من مقدم الطلب
  • أصل بطاقة الرقم القومي لمقدم طلب الحجز (سارية) + صورة.
  • صورة بطاقة الرقم القومي للزوجة.
  • شهادات ميلاد الأبناء القصر
  • تطلب كراسة الشروط من مقر جهاز المدينة الدور الأرضى خلال الفترة من ۲۰۲/۹/۲۹ حتى ٢٠٢٤/١٠/٢٨.

 

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