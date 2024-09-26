التقديم الأحد المقبل.. الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان بأكتوبر

أعلن جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر، عن المستندات المطلوبة لحجز الوحدات السكنية المطروحة بمشروع جنوب الأحياء بعدد ٣٨ وحدة، ومشروع الياسمين بعدد 99 وحدة.

وتبدأ وزارة الإسكان، ممثلة فى أجهزة المدن طرح 1645 وحدة سكنية متنوعة بمساحات تصل إلى 161 مترا، بأنظمة سداد ميسرة للحجز الفوري.

يبدأ الحجز الأحد المقبل 29 سبتمبر الحالي إلى 28 أكتوبر المقبل، على أن يتم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بأجهزة المدن المطروح بها الوحدات، على أن يكون هذا الطرح يأتي وفقاً لآلية الإتاحة المباشرة للوحدات السكنية من خلال أجهزة المدن الجديدة، فيما يعنى ستتواجد كراسة الشروط في جهاز المدنية ولا يوجد حجز إلكتروني.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان بأكتوبر