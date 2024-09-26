طرق الاستخدام الأمثل للمكواة الكهربائية لترشيد الاستهلاك

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك علي صفحته الرسمية على موقع الفيس بوك الطرق المثلى لاستخدام المكواة الكهربائية لترشيد الاستهلاك وهى

1- تجميع الملابس المراد كيها مرة واحدة او مرتين اسبوعياً وذلك لأن استهلاك الكهرباء سيكون أوفر من استهلاك الكهرباء يومياً.

2- نبدأ بالجينز والملابس التي تحتاج حرارة عالية ثم الملابس القطنية وبعد ذلك فصل المكواه واستغلال الحرارة في كي الملابس الحريرية والأقمشة الأخرى التي لا تحتاج حرارة عالية.

3- استخدام المكواة البخارية يساعد على كي الملابس أسرع واستهلاك كهرباء أقل.