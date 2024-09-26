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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

طرق الاستخدام الأمثل للمكواة الكهربائية لترشيد الاستهلاك

طرق الاستخدام الأمثل
طرق الاستخدام الأمثل للمكواة الكهربائية لترشيد الاستهلاك

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك علي صفحته الرسمية على موقع الفيس بوك الطرق المثلى لاستخدام المكواة الكهربائية لترشيد الاستهلاك وهى

1- تجميع الملابس المراد كيها مرة واحدة او مرتين اسبوعياً وذلك لأن استهلاك الكهرباء سيكون أوفر من استهلاك الكهرباء يومياً.

2- نبدأ بالجينز والملابس التي تحتاج حرارة عالية ثم الملابس القطنية وبعد ذلك فصل المكواه واستغلال الحرارة في كي الملابس الحريرية والأقمشة الأخرى التي لا تحتاج حرارة عالية.

3- استخدام المكواة البخارية يساعد على كي الملابس أسرع واستهلاك كهرباء أقل.

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