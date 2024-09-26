بيان من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا عن تلوث المياه

نوهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، فى بيان لها اليوم الخميس، عن ما يتردد على صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص تلوث مياه الشرب ودعوة المواطنين لعدم استخدام مياه الشبكات العمومية بالمحافظة،وجاء فى البيان : تهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا بالمواطنين عدم الانسياق وراء هذه الشائعات المغرضة التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد.

وتؤكد الشركة على أن جميع محطاتها تعمل بحالة جيدة وفقًا لتعليمات التشغيل القياسية، ولا توجد أي مشكلة تتعلق بجودة مياه الشرب بالمحافظة.

وذكر بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، عن سحب عينات من المياه بشكل دوري ومنتظم، ويتم تحليلها من قبل معامل الشركة ومعامل الصحة لضمان سلامة المياه وصلاحيتها للشرب، ومطابقتها لمعايير الجودة .

وتنوه الشركة إلى أن المصدر الوحيد للأخبار المتعلقة بها هو الصفحة الرسمية الموثقة على الفيسبوك ، وأي معلومات تأتى من مصدر آخر يعد غير موثوق ويهدف إلى ترويج الشائعات، وأن الشركة غير مسؤولة عن أي معلومات تنشر من مصادر غير رسمية، وتؤكد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، وحرصها الكامل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وسلامة مياه الشرب تعد على رأس أولوياتنا .

وطالبت الشركة جميع المواطنين بضرورة توخي الحذر في تداول المعلومات، واستقبال الأخبار من المصادر الرسمية فقط، حيث تعمل الشركة على مدار الساعة لتقديم خدمة مياه شرب نظيفة وآمنة وفقًا لأعلى معايير الجودة المعتمدة.

ونوهت الشركة عن استقبالها للاتصالات حال وجود استفسار من خلال الخط الساخن 125 أو على رقم الواتس آب 0127511758 أو عبر الصفحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي .

نائب محافظ قنا يفتتح فعاليات المؤتمر السنوي الثالث عشر لمناظير الجهاز الهضمي بمستشفى الحميات

افتتح الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، فعاليات المؤتمر السنوي الثالث عشر لمناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية بمستشفى حميات قنا، والذي تنظمه مديرية الصحة والسكان بقنا، بهدف زيادة وتنمية خبرات الاطقم الطبية في مجالات مناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتور محمد الديب نقيب الأطباء بقنا، والدكتور سيد الكاشف مدير عام مستشفى الحميات بقنا، وعدد من أطباء مستشفى حميات قنا، وبمشاركه عدد من الخبراء الأستاذ الدكتور محمد عامر عفيفي رئيس قسم الكبد والجهاز الهضمي بكلية طب جامعة الازهر، والأستاذ الدكتور محمد احمد عمر استاذ جراحة الجهاز الهضمي والمناظير بكلية طب جامعة جنوب الوادي، والأستاذ الدكتور شمردن عزالدين استاذ الكبد والجهاز الهضمي والمناظير بكليه طب جنوب الوادى، ، والدكتورة شيماء عرفات مدرس بقسم الجهاز الهضمي والمناظير بقنا.

ومن جانبه أكد نائب محافظ قنا، أن المؤتمر يسهم في تنمية خبرات الأطقم الطبية بمستشفى حميات قنا، بما ينعكس على الرعاية المقدمة لمرضى الجهاز الهضمي والكبد، والامراض المعدية، ومن ثم إحداث طفرة في مستوى الخدمات الطبية المقدمة، مشيدا بجهود القائمين علي المؤتمر في تنفيذه بشكل سنوي و منتظم لنقل الخبرات ، مؤكدا على أهمية عقد مثل هذه المؤتمرات لرفع قدرات الأطباء العلمية والعملية.

وعلي هامش فعاليات المؤتمر تم عقد ورشه عمل لمناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بحميات قنا وإجراء مناظير معدة وقولون و قنوات مرارية واستئصال زوائد لحمية بالقولون ، عبر تقنيه فيديو كونفرانس لمشاركه الأطباء والتعرف علي المشكلات التي قد تواجههم وكيفيه حلها، بهدف نقل الخبرات العلمية للأطباء العاملين بالمستشفى .