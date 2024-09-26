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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون.. تفاصيل

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

اضطلع قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان - دمياط)، بشن عدد من الحملات الأمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.


وضبط قطاع الأمن العام بـ مديرية أمن أسوان؛ 5 قضايا "اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية من مخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة).. بحوزة (5 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية")، وقطعة سلاح نارى (بندقية آلية – خزينة – عدد من الطلقات)، وتنفيذ 803 أحكام قضائية متنوعة.
 

وفى مديرية أمن دمياط؛ ضبط 3 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (10 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 16 كيلو جرام لمخدر البانجو - 8 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين) وكذا ضبط (3) قطع سلاح ناري.. عبارة عن  (بندقية خرطوش – 2 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (5 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

 

 

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