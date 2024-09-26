محافظ الجيزة يتفقد مركز شباب نزلة ترجم بأطفيح

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة خلال جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة أطفيح ، مشروع تطوير مركز شباب نزلة ترجم المقام علي مساحة ١٥٠٠م٢ ويضم مبني إداري وملعب خماسي وأنشطة رياضية .

وأكد محافظ الجيزة علي أهمية ودور مراكز الشباب كمتنفس رياضي وما تقدمه من خدمات تلبي احتياجات أبنائنا من الشباب للمساهمة في تنمية ورفع قدراتهم وزيادة الوعى لديهم .

وثمن محافظ الجيزة جهود الدولة في التوسع في انشاء مراكز الشباب وتطويرها وذلك فى ضوء الاهتمام الذي توليه بالشباب والعمل على رفع قدراتهم البدنية والثقافية والرياضية .

وشهدت جولة محافظ الجيزة داخل مركز شباب نزلة ترجم عددا من العروض الرياضية التي قدمها مجموعة من الطلائع مشيداً بالمستوي الرياضي للمشاركين .