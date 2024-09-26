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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

محافظ الجيزة يتفقد مركز شباب نزلة ترجم بأطفيح

محافظ الجيزة يتفقد
محافظ الجيزة يتفقد مركز شباب نزلة ترجم بأطفيح

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة  خلال جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة أطفيح ، مشروع تطوير مركز شباب نزلة ترجم المقام علي مساحة ١٥٠٠م٢ ويضم مبني إداري وملعب خماسي وأنشطة رياضية . 
وأكد محافظ الجيزة علي أهمية ودور مراكز الشباب كمتنفس رياضي وما تقدمه من خدمات تلبي احتياجات أبنائنا من الشباب للمساهمة في تنمية ورفع قدراتهم وزيادة الوعى لديهم . 
وثمن محافظ الجيزة جهود الدولة في التوسع في انشاء مراكز الشباب وتطويرها وذلك فى ضوء الاهتمام الذي توليه بالشباب والعمل على رفع قدراتهم البدنية والثقافية والرياضية . 
وشهدت جولة محافظ الجيزة داخل مركز شباب نزلة ترجم عددا من العروض الرياضية التي قدمها مجموعة من الطلائع مشيداً بالمستوي الرياضي للمشاركين .

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