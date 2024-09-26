شبّ حريق هائل بحظيرة ماشية في قرية صراوة التابعة لمركز أشمون محافظة المنوفية، اليوم الخميس، مما أسفر عن نفوق 7 رؤوس ماشية والتهام النيران للحظيرة بالكامل.

نفوق 7 رؤوس ماشية في حريق هائل بحظيرة مواشي في أشمون ..

تلقي مدير أمن المنوفية بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق هائل بحظيرة ماشية في قرية صراوة التابعة لمركز أشمون محافظة المنوفية.

وأسفر عن نفوق 7 رؤوس ماشية والتهام النيران للحظيرة بالكامل دون خسائر بشرية.

وكشف صاحب الحظيرة محمود حمدي ابو عايد - أن اشتعال النيران بالحظيرة جاء بفعل فاعل، حيث إن الحظيرة عبارة عن الطوب الأحمر وسقف بالبوص والأخشاب، ونتج عن الحريق نفوق 2 بقرات و2 عجول صغيرة، و3 خاروف وحمارا، فضلاً عن سقوط سقف الحظيرة، وانتقلت سيارتين إطفاء، وتمكنت في النهاية من إخماد الحريق، فيما لم تُسجل من إصابات بشرية.

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