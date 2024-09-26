عامل يصيب شقيقه برش خرطوش أثناء عبثه بسلاح ناري بطما

استقبل مستشفى طما المركزي طفل في الرابعة عشرة من عمره يقيم بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج مصابا برش خرطوش بالذراع الأيمن أصابه شقيقه عن طريقه أثناء عبثه بسلاح ناري كان بحوزته حال تواجدهما بالمنزل وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وتحويل المصاب لمستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة طما إشارة من المستشفى المركزي بوصول "عز . م . ع . م" 14 سنة طالب يقيم بدائرة المركز مصاباً برش خرطوش بالذراع الأيمن وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي .

وبسؤال والده "محمد . ع . م . ح" 37 سنة عامل يقيم بذات الناحية أفاد بأنه أثناء تواجد نجله المذكور بالمنزل رفقة شقيقه "مصطفى . م . ع . م" 18 عامل يقيم بذات الناحية وحال عبث الأخير بسلاح خرطوش كان بحوزته خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أحدثت إصابته دون قصد منه ونفى الشبهة الجنائية.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشادة وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعه دون قصد منه.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق آخر أصيب عجوز في منتصف العقد السادس من العمر ونجله المدرس وحفيديه وزوجة نجله بالتسمم إثر تناولهم طعام منزلي فاسد موضوع خارج الثلاجة حال تواجدهم بمنزلهم بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج وجرى تحويلهم لمستشفتي سوهاج العام وأخرى خاص لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد نور عمر رئيس مباحث المديرية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة المراغة من مستشفى خاص بوصول كل من :- "منصور . ع . م . ر" 65 سنة بالمعاش ونجله "أسامة . م . ع . م" 32 سنة مدرس وحفيدي الأول "منصور . م . م . ع" 12 سنة طالب "هشام . م . م . ع" 13 سنة طالب وزوجة نجل الأول "رشا . م . م . ع" 41 سنة ربة منزل حالة تسمم إدعاء تناول طعام فاسد معد بالمنزل .

وتم تحويل من الثاني حتى الخامسة لمستشفى سوهاج العام وأجريت لهم الإسعافات اللازمة وتقرر خروجهم عقب تحسن حالتهم الصحية بمركز المراغة.

وبسؤال المصابين أفادوا بأنه أثناء تواجدهم بالمنزل تناولوا طعام معد بالمنزل موضوع خارج الثلاجة منذ حوالي يوم مما أدى لحدوث إصابتهم ولم يتهموا أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفوا الشبهة الجنائية .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .