الخميس 26 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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الشوادفي: زيادة معدل الاستثمار الأجنبي داخل مصر إلى 20 مليار دولار

الاستثمارات الأجنبية
الاستثمارات الأجنبية

قال الدكتور محمد الشوادفي، عمدي كلية التجارة الأسبق والخبير الاقتصادي، إن تحسين مناخ الاستثمار كان هدفا استراتيجيا بالنسبة للدولة المصرية منذ التأكيد على الإصلاح الاقتصادي وخطته في عام 2016، مشيرا إلى أن الدولة اتبعت مجموعة من الإجراءات في هذا الصدد، ما أدى إلى زيادة معدل الاستثمار الأجنبي داخل الدولة المصرية إلى 20 مليار دولار.

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الدولة المصرية تستهدف الوصول إلى 140 مليار صادرات

وأضاف «الشودافي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، أن الدولة المصرية تستهدف الوصول إلى 140 مليار صادرات، مشيرا إلى أن الدولة تحرص على أن يكون هذا الاستثمار بشراكة أساسية مع القطاع الخاص المصري حتى يستطيع بناء المصانع والمروعات العملاقة.

تصدير الصناعات للخارج

وأكد على أهمية توطين الصناعة حتى تكون الدولة المصرية مركز إنتاج وتسويق وتصدير للصناعات للخارج بهدف توفير العملة الأجنبية من الخارج، مشيرا إلى ضرورة إنشاء والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعمل مجمعات صناعية حتى يمكن الاستفادة من اقتصاد الدولة.

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