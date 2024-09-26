برا وبحرا وجوا.. هل تتوسع الحرب الإسرائيلية على لبنان (شاهد)

أكد محمد سعيد الرز، المحلل السياسي اللبناني، أن إسرائيل بدأت اجتياح لبنان برا وبحرا وجوا لضرب حزب الله لافتا أن تل أبيب لديها ليدها تفوقا في الحرب الاستخباراتية والإلكترونية والتسليحية.

حرب برية مع حزب الله

وتابع “سعيد” الرز خلال لقائه ببرنامج صباح البلد، تقديم أحمد دياب ونهاد سمير، المذاع على قناة “صدى البلد” أن إسرائيل قاب قوسين أو أدنى من الدخول في حرب برية مع حزب الله، وهذا ما يريده حسن نصر الله.

وأضاف أن الرئيس السيسي ووزير خارجية مصر حذرا من تطورات الحرب التي قد تتوسع وتصبح حربا عربية إسرائيلية، وهذا ما لا تريده الولايات المتحدة الأمريكية.

الانتخابات الأمريكية لن تؤثر على ما يحدث في لبنان وغزة

واختتم قائلا: الانتخابات الأمريكية لن تؤثر على ما يحدث في لبنان وغزة، وهدف الأمريكان هو خدمة اللوبي اليهودي، واعتبار إسرائيل الابن المدلل لها في الشرق الأوسط.