رصد متهم يفك شفرات القنوات الفضائية دون ترخيص

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك محل كائن بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة ببيع أجهزة الريسيفر المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير مصرح بتداولها بالأسواق وبالمخالفة للقانون.



وأوضحت التحريات الأولية أنه عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل المشار إليه وأمكن ضبط المذكور وبحوزته 23 جهاز ريسفير ماركات مختلفة مجهز لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة دون ترخيص وأقر بأنه مالك المحل وارتكابه المخالفات بقصد تحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن جانبها تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية.

واطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.