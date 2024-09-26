الخميس 26 سبتمبر 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

تسليم قطعة أرض بنشاط خدمي إداري لشركة مصر الوسطى للغزل والنسيج ببني سويف الجديدة

جانب من تسليم الأرض
جانب من تسليم الأرض

أعلن المهندس أحمد عبد الجابر عبداللاه، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أنه تم تسليم قطعة الأرض رقم (٢) بمنطقة مركز المدينة بمساحة ٢٩٥٠٠ م٢ لشركة مصر الوسطى للغزل والنسيج وذلك بنظام نقل الأصول، لإقامة نشاط خدمي إداري عليها، وذلك طبقاً للقوانين المنظمة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأعرب عبدالجابر، عن تقديره للمستثمرين واستعداد الجهاز للتعاون مع كافة العملاء سواء مستثمرين أو مواطنين، وتذليل العقبات أمامهم وتسخير كافة إمكانيات الجهاز لدفع عجلة التنمية ولظهور المدينة بالمظهر الحضاري المطلوب.

وفي سياق متصل قام المهندس أحمد عبدالجابر، يرافقه مسئولو الجهاز، بجولة تفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، والوقوف على آخر المستجدات وتذليل كافة العقبات بهدف رفع نسبة الإنجاز.

وتابع رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، استكمال أعمال المرافق بالحي السكني الرابع بالمدينة وتنفيذ أعمال الطبقة الأسفلتية بالحي، مطالباُ بسرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها بالمواصفات والجودة المطلوبة.

كما تفقد رئيس الجهاز، سوق اليوم الواحد بالحي السكني الثاني بالمدينة، بنسبة تنفيذ ١٠٠٪ والمقام على مساحة ١٨٠٠ م٢، والذي يشتمل على ٤١ باكية بمساحات من ١٠م٢ : ١٤،٥ م٢ ، بالإضافة الى ٣ مكاتب إدارية خاصة بالإدارة، و ٥ محال تجارية خارجية.

وصرح المهندس أحمد عبد الجابر، بأنه سيتم طرح السوق قريباً بنظام مقابل الانتفاع لتلبية احتياجات سكان المدينة من خلال توفير منافذ لبيع المنتجات الغذائية من خضروات وفاكهة، للقضاء نهائيا على ظاهرة الباعة الجائلين حفاظاً على المظهر الحضاري للمدينة.


 

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