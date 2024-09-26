وزير التربية والتعليم يتفقد الدراسة في مدارس كفر الشيخ (صور)

زار محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ، صباح اليوم، مدرسة "علي عبد الشكور للتعليم الأساسي" التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، ومدرسة "على عبد الشكور الرسمية للغات".

ورافقهما، خلال الزيارة، اللواء محمد شعير سكرتير عام مساعد المحافظة والدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والدكتور علاء جودة وكيل مديرية كفر الشيخ.

وخلال زيارتهما لمدرسة "علي عبد الشكور للتعليم الأساسي" التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية وتضم عدد ١٠٤٠ طالب وطالبة، تفقد وزير التربية والتعليم والمحافظ صفوف رياض الأطفال والصفوف الابتدائية، حيث اطمأن الوزير على انتظام سير العملية التعليمية بالمدرسة.

كما تفقد وزير التربية والتعليم والمحافظ مدرسة "على عبد الشكور الرسمية للغات" التي يبلغ عدد طلابها ٦٢٤ طالبا وطالبة، إذ أثنى الوزير على مستوى الطلاب والالتزام بالكثافة الطلابية بالمدرسة.

وزير التربية والتعليم يتابع آليات حل مشكلة الكثافة الطلابية

وحرص وزير التربية والتعليم خلال زيارته للمدرستين على متابعة تنفيذ الإجراءات والآليات المعلنة لتوزيع الكثافات الطلابية والقرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بانتظام وانضباط العام الدراسى.

وثمن وزير التربية والتعليم الجهود التي تقوم بها المحافظة بالتعاون مع الوزارة من أجل دعم والارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وقال محافظ كفر الشيخ إن التعليم هو أساس بناء المستقبل، ويجب أن يحظى بأقصى درجات الاهتمام والرعاية

وأكدّ محافظ كفر الشيخ أن المحافظة تسعى جاهدة لتوفير بيئة تعليمية ملائمة ومجهزة بأحدث الوسائل التعليمية، من أجل ضمان تحقيق أفضل مستويات التعلم للطلاب.

وأشار إلى أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في الأجيال القادمة، مثنيًا على جهود محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، فى تطوير المنظومة التعليمية، وتقديم حلول تنفيذية على أرض الواقع؛ من أجل الارتقاء بالتعليم.