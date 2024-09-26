LG تطلق مطابخ مدمجة بحلول تكنولوجية جديدة

أعلنت شركة إل جي المتخصصة في مجال الأجهزة المنزلية عن إطلاق مطابخ إل جى المدمجة للمرة الأولى بالسوق المصرية بتصميمات أنيقة وعصرية ومزايا تكنولوجية غير مسبوقة تهدف للإرتقاء بجودة الحياة وتحقيق المعنى الحقيقى لشعار الشركة العالمى “Life’s Good”.

ويأتى إطلاق أجهزة الفرن المدمج، البوتجاز و الشفاط من إل جى فى إطار جهود الشركة المستمرة لتقديم أحدث حلولها التكنلوجية المتطورة فى مجال الأجهزة المنزلية للمستهلك المصرى.

تقدم إل جى للسوق المصرية أحدث حلولها التكنولوجية فى مجال الأجهزة المنزلية والمتمثلة فى المطبخ المدمج والذى يتمتع بعدد من المميزات التكنولجية الرائدة، فيأتى البوتجاز بأربع عيون وقوة نارية مثالية وجودة خامات لديها قدرة عالية علي التحمل، بينما يأتى الشفاط مزوداً بأربع مستويات للسرعة، ذلك بالإضافة إلى أداء قوى وقوة شفط عالية تضمن للمستخدم إمكانية الإستمتاع بهواء نقى ومطبخ أكثر هدوءاً.

أما عن فرن إل جى المدمج بخاصية InstaView، فيوفر للمستخدم إمكانية رؤية ما بداخل الفرن دون فتح الباب، ذلك بجانب مجموعة من التقنيات المتطورة منها خاصة التنظيف السهل بدون إرهاق وقوائم طهى المعدة مسبقا و المتنوعة وكذلك نظام القلى الهوائى Air Fry، الطبخ عن طريق ال Sous-Vide، مع خاصية الطهى بالبخار و نظام التوزيع الحرارى ProBake داخل الفرن.

كما تأتى أفران إل جى مجهزة بوظائف طهى مبرمجة مسبقاً حصرياً للمأكولات العربية لتجربة طبخ أكثر سهولة، بالإضافة إلى ميزة الإتصال الذكى مع تطبيق ThinQ والذى يمكن المستخدم من استكشاف مستوى جديد تماما من التخصيص و الوصول إلى مجموعة واسعة من الوصفات.

قال بيلى كيم، المدير التنفيذى لشركة إل جي مصر: "دائماُ ما أمنت إل جى بأهمية المطبخ كونه القلب النابض للمنزل، ولذلك نحن فى غاية الفخر بتقديم مطابخنا المدمجة للسوق المصرية لأول مرة وعلى أتم ثقة من إمكانية المنتج الجديد من أجل إحداث نقلة نوعية تضع معايير جودة جديدة فى مجال الأجهزة المنزلية فى مصر".