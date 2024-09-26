الخميس 26 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

دنيا ودين

3 أدعية لأولادك أحرص عليها دائما

دعاء
دعاء

دائماً أجعل فمك يردد الأدعية النبوية وآيات الذكر الحكيم، بنية صلاح الأبناء، الطلاب وغير الدراسين، وان تدعو لأولادك بالنجاح والتوفيق، ونذكر هنا أجمل 3 أدعية أحرص عليها. 

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دعاء المولد النبوي 2024

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دار الإفتاء توضح صيغة دعاء الاستفتاح في الصلاة

اللهم ألبسهم من ملابس الكمال والحلل الفاخرة، اللهم انظرهم بعينك وتولهم بعونك واحرسهم بملتك وأيدهم بجيش المحبة واسقهم من شراب الولاية أكرم شربة.

 اللهمّ اجعل لهم نوراً، وفي قلبهم نوراً، وفي سمعهم نوراً، وفي بصرهم نوراً، وفي شعرهم نوراً، وفي عظامهم نوراً، وفى دمهم نوراً، ونوراً من خلفهم، ونوراً من أمامهم، ونوراً عن يمينهم، ونوراً عن شمالهم، ونوراً من تحتهم، ونوراً من فوقهم، اللهمّ زدهم نوراً، واجعل لهم نوراً. 

اللهم ثبت لهم يقينهم وارزقهم حلالاً يكفيهم، ووفقهم لكلّ نجاح في حياتهم، اللهم أبعد عنهم كل شيء يؤذيهم، ولا تحوجهم لطبيب يداويهم، اللهم استرهم على وجه الأرض، وارحمهم في بطن الأرض، واغفر لهم في يوم العرض عليك، اللهم أعطهم ما يتمنون وتحبه لهم وترضاه.


 

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الجريدة الورقية