حظك اليوم الخميس| توقعات الأبراج الهوائية.. خطط غير تقليدية لكسب المال

حظك اليوم.. يبحث الكثير من مواليد الأبراج الهوائية عن توقعاتها ليوم الخميس الموافق 26 سبتمبر، ويتسم أصحاب هذه الأبراج وهم (الجوزاء والميزان والدلو)، بالابتكار والإبداع وكسب العلاقات، وبالقدرة على كشف نوايا الأشخاص فهم لديهم حاسة سادسة، كما أنهم يكرهون بشدة الروتين، ويحبون دائمًا التغيير والحركة، فإن طبيعتهم الحركة المستمرة، وأيضًا يكرهون الأوامر بسبب مزاجهم المتغير.

وتضم الأبراج الهوائية برج الجوزاء من 21 مايو إلى 20 يونيو، والميزان يبدأ من 23 سبتمبر إلى 22 أكتوبر، والدلو يبدأ من 19 يناير إلى 20 فبراير.

حظك اليوم الأبراج الهوائية

توقعات الأبراج الهوائية

حظك اليوم.. توقعات برج الجوزاء الخميس 26 سبتمبر

ربما فقد الجوزاء الثقة في نفسه خلال الفترة الماضية، ولكن عليه أن يكون لديه الثقة واليقين أن كل شئ سيكون على ما يرام، هناك تغيير ملحوظ في أسلوب الجوزاء وينتظر لكل شيء أن يحدث بشكل إيجابي، وينصح خبراء الفلك الجوزاء بضرورة أن يثق في نفسه وفي أفكاره، وكذلك طموحاته، وأن يحاول أن ينسى الشكوك التي تنتابه بين الحين والآخر.

حظك اليوم.. توقعات برج الميزان الخميس 26 سبتمبر

الغريزة والعزيمة تدفعك نحو خطط غير تقليدية لكسب المال يا برج الميزان، هذا فرصة لاستعادة حسابك المصرفي المريض، قد يكون لديك مشتريات مستقبلية في الاعتبار، وربما حتى منزل جديد فكر في خططك بعناية قبل المضي قدمًا سترغب في التأكد من أنها ما تحتاجه، من المحتمل أن يكون هناك شخص ما يغضب الميزان ويجعله يفقد الحنان والاهتمام، كما أن الوقت ربما يكون متاحا للرجوع لبعض الأحداث الماضية والاستفادة منها، كما يتساءل خبراء الفلك هل فكر الميزان في إرسال رسالة بدون قصد، فإذا كان بالفعل فعليه مراجعتها وتصحيح أي خطأ ربما يكون متعمد.

حظك اليوم الأبراج الهوائية

حظك اليوم.. توقعات برج الدلو الخميس 26 سبتمبر

قد تولد مكالمة من شخص لم تسمع عنه منذ فترة مشاعر مختلطة يا برج الدلو ومن ناحية أخرى، ربما تكون سعيدًا باستئناف الاتصال بهذا الشخص ومن ناحية أخرى، نظرًا لأنك لم تكن تتوقع سماع أخبار منهم، فقد يؤدي ذلك إلى إثارة مشاعر إضافية لديك - كما لو لم يكن لديك ما يكفي من العمل بالفعل، تحدث إلى صديق آخر حول ما تشعر به حتى تتمكن من الاستمتاع بمساءك.