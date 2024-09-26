الدوري الأوربي.. مانشيستر يونايتد يسقط في فخ التعادل امام تفينتي الهولندي

سقط فريق مانشيستر يونايتد الأنجليزي في فخ التعادل على ملعبه ووسط جماهيره امام فريق تفينتي انشكيدة الهولندي بعدما انتهت مباراتهما التي أقيمت على ملعب اولد ترافورد بالتعادل بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الاولى للدوري الأوربي .

تقدم فريق مانشيستر يونايتد في الدقيقة ٣٥ بهدف لنجمه الدانماركي كريستيان اريكسين وتعادل سام لاميريس لفريق تفينتي انشكيدة في الدقيقة ٦٦ من احداث المباراة .

النتيجة زادت من الضغوط على المدير الفني الهولندي لفريق مانشيستر يونايتد ايريك تين هاج الذي يعاني من تراجع نتائج الشياطين الحمر في الدوري الانجليزي