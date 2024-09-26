تفاصيل ألبوم هشام عباس الجديد "كلامها حلو"

يعيش المطرب هشام عباس، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، نظرًا لأنه يستعد لألبوم جديد يحمل اسم "كلامها حلو" ، لافتًا إلى أنه سيتكون من 12 أغنية، يتعاون خلالهم مع العديد من كبار الشعراء والملحنين والموزعين وصناع الموسيقى في مصر والوطن العربي.

وقال هشام عباس، خلال لقائه في برنامج It’s Showtime التي تقدمة الإعلاميتين دينا حويدق وسمر نعيم على شاشة قناة الحياة: بحضر دلوقتي لأغاني جديدة هتنزل في آخر الصيف، واسم الألبوم هيكون "كلامها حلو".

وأضاف : "والأغنية الرئيسية اللي بتحمل اسم الألبوم من كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم، والألبوم هيتكون من 12 أغنية، هينزلوا ورا بعض على طول.