الخميس 26 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

عزيز الشافعي يكشف كواليس تعاونه مع أنغام ومحمد رمضان

الملحن عزيز الشافعي
الملحن عزيز الشافعي

حل الملحن الكبير عزيز الشافعي ، ضيفًا في أحد البرامج الشهيرة والذي كشف خلاله العديد من الأسرار الفنية، وكواليس تعاونه مع كبار نجوم الوطن العربي .

txt

عزيز الشافعي يكشف لـ"الوفد" سر طرح شيرين لأغانيها رغم أزمتها مع روتانا

txt

عزيز الشافعي يواجه أزمة بسبب أغاني شيرين عبدالوهاب

 وقال عزيز الشافعي:"اللحظة دي بالنسبة لي من أهم اللحظات، والأغاني اللي بتطلب بيبقى تنفيذها أصعب، إنما الحاجات اللى بتطلع بشكل عفوي بتبقى اسهل".

 

وكشف عزيز الشافعي، خلال لقاء ببرنامج "معكم"، مع الاعلامية منى الشاذلى، على قناة on e، تفاصيل عن أغنية أنغام ومحمد رمضان في شهر رمضان الماضي، قائلا: "أغنية أنغام ومحمد رمضان كانت معمولة بلحن حد تاني وكلمات أيمن بهجت قمر وبعد كذا مقابلة محصلش اتفاق وبعدين كلموني قبل يومين من المقابلة اللي هيختاروا فيه الأغنية".

 

وتابع: "لحنت الأغنية في نفس اليوم وعملتها وصعوبة الموضوع أنها كانت لأنغام وأيضا محمد رمضان لأنه بيغني بطريقة تانية مختلفة خالص وكأنها مستحيلة وكل واحد لقى نفسه في الاغنية، وحصل تغيير واحد في الأغنية طلبه محمد رمضان لكن أنغام لقت اللحن من الأول".

 

آخر أعمال عزيز الشافعي

كان عزيز الشافعي طرح آخيرًا أغنية أغنية قولوا لولادكو، تضامنًا مع القضية الفلسطينية، من كلماته وآلحانه، توزيع وميكس احمد وجيه، صولو ناي ممدوح سرور، كورال الأطفال د. محمد عبد الستار.

 

كلمات قولوا لولادكو لـ عزيز الشافعي

وتقول كلمات أغنية "قولوا لولادكو":

قولوا لولادكو في كل مكان

قولوا لولادكو كمان وكمان

العدوان الإسرائيلي على الأرض العربية باطل

العدوان الإسرائيلي قتل الأطفال الشجعان

يارب يارب رجع حق المظلومين

يارب يارب خفف وجع المجروحين

يارب يارب انصر فلسطين ".

مواد متعلقة

حجاج عبدالعظيم ينضم لأسرة مسلسل فهد البطل

شاهد البوستر الرسمي لفيلم الهوى سلطان

أحمد العوضي يواصل تصوير مسلسل فهد البطل .. العرض في رمضان 2025

ظافر العابدين "العريس المنتظر" في حياة هند صبري بـ البحث عن علا

عاجل .. الإعلامي أيمن يوسف يرحل في صمت

محمود البزاوي ينضم لأسرة مسلسل فهد البطل

هند صبري اتجوزت تاني .. ما علاقة مسلسل البحث عن علا بالقصة؟

المهن السينمائية تنعي الدكتور حسن عبدون رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الأسبق
الجريدة الورقية