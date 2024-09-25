آلية تنفيذ الواجبات المنزلية لطلاب المدارس

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن آلية تنفيذ الواجبات المنزلية لجميع الصفوف الدراسية في المدارس خلال العام الدراسي الجديد 2024-2025.

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الواجبات المنزلية تعد أسئلة مقالية قصيرة ينقلها الطالب من المعلم داخل الفصل الدراسي.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الروابط الرسمية الخاصة بتحميل الواجبات المنزلية الموحدة لطلاب المدارس بجميع الصفوف الدراسية.

وتنشر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل دوري التقييمات والأداءات الصفية والواجبات المنزلية المقررة على طلاب المدارس خلال الفصل الدراسى الأول.

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن خطوات أداء الواجب المنزلي تتضمن قيام المعلم بالاستعانة بمجموعة من الأسئلة الخاصة بالواجب المنزلي على موقع الوزارة.

وأضاف متحدث وزارة التربية والتعليم أن المعلم يقوم بكتابتها على السبورة داخل الفصل على أن يقوم الطالب بنقلها ثم حلها في المنزل ليقوم بتسليمها في اليوم التالي للمعلم لمراجعتها وتقييمها.

ونوه متحدث وزارة التربية والتعليم بأن الهدف من قيام الطالب بكتابة الواجبات المنزلية هو المتابعة المستمرة لما يتم تحصيله داخل الفصل، فضلا عن تقييم الأداء الدراسي للطالب وقياس نواتج التعلم.

تطبيق الواجبات المنزلية الموحدة لطلاب المدارس

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تطبيق الواجبات المنزلية الموحدة لطلاب المدارس بجميع الصفوف الدراسية.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتحميل الواجبات المنزلية الموحدة على الموقع الرسمي الخاص بالوزارة لسهولة تحميلها.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يتوجب على الطلاب حل الواجبات المنزلية المتوفرة على موقع الوزارة وتسليمها لمعلم الفصل لتقييمها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية ستكون موحدة على مستوى الجمهورية.