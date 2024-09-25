ضبط المتهمين بالتعدي علي رئيس مدينة أبو النمرس أثناء تنفيذ حملة إزالة

ألقت قوات أمن مركز شرطة أبو النمرس القبض علي صاحب جمالون بقرية شبرامنت هو و3 أشخاص آخرين متهمين بالتعدي علي رئيس مدينة أبو النمرس، لرفض تنفيذ قرار إزالة الجمالون الخاص به بقرية "شبرامنت.

وتحرر المحضر اللازم وجاي إحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.

البداية بتلقى رئيس مباحث أبو النمرس بلاغا من رئيس مركز "أبو النمرس"، يفيد إصابته بجروح وكدمات علي إثر تعرضه للاعتداء من قبل صاحب جمالون مخالف و3 أشخاص آخرون من أقاربه بقرية شبرامنت أثناء تنفيذ قرار إزالة جمالون مخالف خاص به.

أكدت التحريات أن رئيس مدينة أبو النمرس أصيب بإصابات بالرأس إثر تعرضه لاعتداء بالحجارة في أثناء إزالة جمالون مخالف بقرية شبرامنت، من قبل صاحب "هنجر جمالون" (نوع من أنواع الأسقف) مخالف بأرض زراعية، هو واحد أقاربه.