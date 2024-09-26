ورش أدبية ولقاءات حول اليوم العالمي للسلام بفرع ثقافة الفيوم

أقام فرع ثقافة الفيوم عددا من الأنشطة الثقافية والأدبية، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

واحتفالا باليوم العالمي للسلام، شهد بيت ثقافة طامية محاضرة، تحدث فيها عاطف سعيد -مدير الموقع- أن منظمة الأمم المتحدة تحتفل في الواحد والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام باليوم العالمي للسلام، حيث تدعو جميع الدول إلى السلام لحل النزاعات والحروب بين الشعوب، حتى يتحقق التقدم في مختلف المجالات، أما العنف لا ينتج عنه إلا الدمار والخراب، وتسعى دائما الدولة المصرية للسلام وتؤكد على ذلك في كافة الملتقيات والمؤتمرات.

وفي السياق ذاته، أعدت مكتبة جرفس حوارا مفتوحا حول اليوم العالمي للسلام أدارته أسماء أحمد -مدير المكتبة- أكدت خلاله أن السلام إسم من أسماء الله الحسنى، ويعني السلام الأمن والاستقرار، والحوار الإيجابي والحوار والتفاهم بين الشعوب.

وتحت عنوان " السلام للجميع" وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للسلام، عقدت مكتبة الشواشنة محاضرة، بمركز محو الأمية وتعليم الكبار بالشواشنة، تحدثت فيها أمل خالد إبراهيم- أخصائي تعليم كبار- أن السلام يقود البلاد إلى الرخاء والمحبة بين الناس، وأوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم بإفشاء السلام، كما أكدت على أهمية السلام بين الدول.

واحتفالا بالمولد النبوي الشريف، شهدت مكتبة جرفس محاضرة بعنوان "طفولة الرسول"، بالتعاون مع مديرية أوقاف الفيوم، تحدث فيها الشيخ أحمد طه عن مواقف وأحداث من حياة الرسول، وضرورة الاقتداء بالنبي في أخلاقه وسلوكياته.

ورشة استماع ومناقشة قصائد شعر العامية بمكتبة الفيوم العامة

واستمرارا لأنشطة إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، برئاسة لاميس الشرنوبي، المنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، عقد نادي أدب قصر ثقافة الفيوم ورشة استماع ومناقشة لبعض قصائد الأعضاء في شعر العامية، بمكتبة الفيوم العامة، حيث ألقى الشاعر محمد راضي قصيدة عامية بعنوان (البيانولا) ثم قصيدة بعنوان (قلبي ميت من زمان) للشاعر محمد ياسين، أعقب ذلك نقاشات الشاعر عبد الكريم عبد الحميد- رئيس النادي- حول القصائد المعروضة.