رئيس مدينة رأس غارب يلتقي بمسؤلى شركات طاقة الرياح لبحث سبل التعاون

استقبل اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب، مسؤولي شركة راس غارب لطاقة الرياح وشركة Recarbon، وشركة Gold Standrd.

ورحب نديم بالحضور، وتم مناقشة جميع الاعمال التى تنفذها شركة راس غارب لطاقة الرياح مع مسؤلى شركة Recarbon وشركة Gold Standrd ، وشركة Recarbon وشركة Gold Standrd مسؤلين عن متابعة شركة راس غارب لطاقة الرياح فى الجانب البيئى واعمال التشغيل .، ومتابعة المشاركات المجتمعية والمسؤلية المجتمعية للشركة داخل مدينة راس غارب.

واشاد نديم، بحجم المشاركات المجتمعية الملموسة على ارض الواقع لشركة راس غارب لطاقة الرياح فى مجالات الصحة من دعم المستشفى المركزى بالاجهزة الطبية ودعم الشركة فى قطاع التعليم، من حيث رفع كفاءة وتطوير المدارس ودعم الادارة التعليمية بماكينة طبع الامتحانات وجارى حاليا تطوير ورفع كفاءة مدرسة الميناء الابتدائية بواسطة الشركة ، وفى مجال الرعاية الاجتماعية.

قامت الشركة، برفع كفاءة وتطوير حضانة عباد الرحمن بمنطقة التليفزيون وجمعية وحضانة تنمية المجتمع بالسقالة وانشاء حديقة ذوى الاحتياجات الخاصة بجمعية الشبان المسلمين .

وفى ذات السياق حث نديم الشركة، في التوسع بتعيين ابناء المدينة للعمل بالشركة فى الموقع الجديد واتاحة فرص عمل لمواطنى راس غارب فى مرحلة الانشاء ومرحلة التشغيل .

يأتى هذا فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفى للتنسيق مع الشركات العاملة داخل نطاق المحافظة وتفعيل دور المسؤلية المجتمعية لخدمة اهالى ومواطنى المحافظة .

هذا وواصل اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب، أمس الاربعاء، لقاؤه الدورى مع المواطنين حيث حرص على الإستماع إلي المواطنين لتلبية طلباتهم وفقا للضوابط و القوانين .

واستعرض رئيس المدينة خلال اللقاء (4 ) طلبات مقدمه من المواطنين ،بحضور مديرى ادارات خدمة المواطنين والادارة الهندسية ولجنة العشوائيات، لمناقشة طلبات المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم فى ضوء اللوائح والقوانين.

وتنوعت الطلبات ما بين عدد طلب طلب اصدار بيان صلاحية موقع ، طلب بشأن اضافة 10% وطلب مهلة بعقد وحدة سكنية ببلوكات ال 30 وحدة ، طلب فرصة عمل ، طلب استلام بلوك بمنطقة حى الروضه ، وتم توجيه الطلبات للادارات المختصة لايجاد الحلول المناسبة فى اسرع وقت وفقاللضوابط و القوانين واللوائح المنظمه لها .

وأكد نديم على الاستمرار التواصل مع المواطنين و عقد لقاءات اسبوعية لخلق قنوات اتصال مباشرة مع الأهالي والاستماع إلى مشاكلهم وإيجاد حلول سريعة لها على أن يتم تقديم طلبات اللقاء قبل يوم الارعاء لدراستها .

ياتى ذلك فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر بالتواصل المستمر مع المواطنين لتلبية احتياجاتهم.