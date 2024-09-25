رابط نتيجة تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات 2024

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات 2024 خلال ساعات على موقع التنسيق الإلكتروني.

ونوهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأنه يمكن لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2024 طباعة بطاقة الترشيح النهائية عقب ظهور نتيجة تقليل الاغتراب.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2024

وخصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابطا إلكترونيًا لمعرفة نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب بين الكليات في تنسيق المرحلة الثالثة 2024.

ولمعرفة تقليل الاغتراب بتنسيق المرحلة الثالثة 2024 للقبول بالجامعات اضغط هنا.

إغلاق التقديم في تقليل الاغتراب 2024

وأغلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء الأحد الماضي، باب التقديم في تحويلات تقليل الاغتراب بين الكليات لتنسيق المرحلة الثالثة 2024 للقبول بالجامعات.

وأتاحت وزارة التعليم العالي التقديم في تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2024 خلال الفترة من يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر 2024 حتى يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر 2024 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.

وفتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب تحويلات تقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2024 للقبول بالجامعات في حدود النسبة المقررة 10 في المائة.

قواعد تقليل الاغتراب 2024

وتفتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) لطلاب المرحلة الثالثة والشهادات الفنية عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمُتضمنة الآتي:

ذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن التحويل المناظر في مرحلة تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات 2024 يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

ونوهت وزارة التعليم العالي بأن التحويل غير المناظر في مرحلة تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات 2024 يكون باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.

ونبهت وزارة التعليم العالي إلى ضرورة الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي في مرحلة تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات 2024.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن التحويل في مرحلة تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات 2024 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط، ولا توجد تحويلات ورقية في تنسيق الجامعات.

وشددت وزارة التعليم العالي أن التحويل يكون لمرة واحدة فقط في مرحلة تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات 2024.

ونوهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باستيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

ولفتت وزارة التعليم العالي إلى أن المُفاضلة بين الطلاب في مرحلة تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات 2024 تكون على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

ثانيًا: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة: يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.