مجلس جامعة دمنهور يعتمد الدرحات العلمية للباحثين

وافق مجلس جامعة دمنهور برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس، خلال إنعقادة اليوم الأربعاء بحضور الدكتورة جاكلين عاز محافظ البحيرة ، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، على عدد من القرارات الهامة منها.

جامعة دمنهور

جاء أبرزها تحويل مقرر القضايا المجتمعية وحقوق الإنسان إلى محاضرة تفاعلية مع تنوع المحاضرين سواء من داخل الجامعة أو خارجها بمشاركة رموز المجتمع، وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن،ترقية ٩ من أعضاء هيئة التدريس من مدرس مساعد إلى مدرس، من مدرس إلى أستاذ مساعد، من أستاذ مساعد إلى أستاذ بكليات: (التربية، التجارة، التمريض، الهندسة).

كما وافق المجلس علي منح عددا من الدرجات العلمية ،ومنها شهادة الدبلوم لــ ١٣ طالب بكليات: (الآداب،الطب البيطري)، درجة الماجستير لـ ٢٠ طالب بكليات: ( الآداب، التجارة، الزراعة، العلوم، التربية للطفولة المبكرة، الصيدلة ،التمريض)، درجة الدكتوراة لــ ٩ طلاب بكليات: (الآداب، التجارة، العلوم، الزراعة، التربية للطفولة المبكرة والصيدلة).