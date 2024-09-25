المقاومة العراقية تعلن مسؤوليتها عن استهداف إيلات

شنت المقاومة الإسلامية في العراق، هجوما بالطيران المسير هدفاً حيوياً في ام الرشراش "ايلات" المحتلة.

استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الأربعاء 25-9-2024 بواسطة الطيران المسير هدفاً حيوياً في ام الرشراش "ايلات" المحتلة.

وأكدت المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

