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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

المقاومة العراقية تعلن مسؤوليتها عن استهداف إيلات

بوابة الوفد الإلكترونية

شنت المقاومة الإسلامية في العراق، هجوما بالطيران المسير هدفاً حيوياً في ام الرشراش "ايلات" المحتلة. 

استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الأربعاء 25-9-2024 بواسطة الطيران المسير هدفاً حيوياً في ام الرشراش "ايلات" المحتلة. 
وأكدت المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.
 

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