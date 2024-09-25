مهاجرون من هايتي يقاضون ترمب وفانس.. بسبب أكل الحيوانات الأليفة

قررت زعيمة مجموعة غير ربحية هايتية، رفع دعوى جنائية ضد المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترمب ومرشحه لمنصب نائب الرئيس، جيه دي فانس، بسبب مزاعم قدماها بشأن تناول المهاجرين للحيوانات الأليفة الخاصة بالسكان في سبرينغفيلد بولاية أوهايو الأميركية، وفقاً لشبكة «سكاي نيوز».

تم تسجيل العديد من التهديدات بالقنابل في المدينة هذا الشهر بسبب ما وصفته جيرلين جوزيف، المديرة التنفيذية لتحالف «هايتي بريدج»، بجهود ترمب وفانس «لتشويه سمعة وتهديد» مجتمعها.

وقالت جوزيف إن الرئيس السابق ترمب، وفانس عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو، نشرا وعززا «الادعاء الكاذب بأن المهاجرين الهايتيين في سبرينغفيلد يأكلون القطط والكلاب».

وأوضح المسؤولون في سبرينغفيلد مراراً وتكراراً أن الادعاء بأن المهاجرين الهايتيين وصلوا إلى هناك بشكل غير قانوني غير صحيح، في حين رفضت شرطة المدينة تقارير عن أكل المهاجرين للحيوانات الأليفة.

واستشهد محامي المجموعة الهايتية سوبود تشاندرا بتقاعس المدعي العام المحلي في تأكيد حق جوزيف في رفع الدعوى والتهم أمام محكمة مقاطعة كلارك كمواطنة خاصة.

وقال في بيان يوم الثلاثاء نقلته قناة «إن بي سي نيوز» إنه لو كان «أي شخص آخر» قد نشر مثل هذه «الأكاذيب المستمرة والمتواصلة» لكان قد تم القبض عليه الآن.

من جهته، أفاد مدير قسم التواصل في حملة ترمب – فانس، ستيفن تشيونغ، في بيان إن الرئيس السابق «يسلط الضوء على نظام الهجرة الفاشل» لخصمته الديمقراطية (ونائبة الرئيس الأميركي) كامالا هاريس، الذي قال إنه سمح «للآلاف من المهاجرين غير الشرعيين بالدخول إلى مجتمعات مثل سبرينغفيلد والعديد من المجتمعات الأخرى في جميع أنحاء البلاد».

خلال المناظرة الرئاسية ضد هاريس في وقت سابق من هذا الشهر، أشار ترمب إلى أن المهاجرين الهايتيين في سبرينغفيلد «يأكلون حيوانات أليفة خاصة بالناس الذين يعيشون هناك».

تم تسجيل أكثر من 30 تهديداً بالقنابل في المدينة هذا الشهر، مما أجبر المدارس والمباني الحكومية على الإخلاء والإغلاق.

وتتقدم هاريس على ترمب في أحدث استطلاعات الرأي الوطنية قبل انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، التي من المتوقع أن يتم حسمها من قبل حفنة من الولايات المتأرجحة الرئيسية.