سلامة : سلة الاتحاد تستعد للبطولة العربية بالفوز بكأس الوحدة الاماراتى

قال محمد أحمد سلامة عضو مجلس ادارة نادى الاتحاد السكندرى فى تصريحات خاصة للوفد “ إن فوز الفريق الاول لكرة السلة بنادى الاتحاد بكأس الوحدة الاماراتى هو خطوة مبشرة نحو الفوز بلقب البطولة العربية رقم ٣٦ التى ينظمها زعيم الثغر الاسبوع المقبل بالاسكندرية ” مشيرا الى ان فريق السلة بقيادة الكابتن أحمد عمر المدير الفنى استطاع ان يصنع انسجام بين جميعا اللاعبين الذين فازوا بالعلامة الكاملة طوال البطولة بلا هزائم

وكشف سلامة على ان الصفقات التى ابرمها محمد مصيلحى رئيس النادى هذا الموسم والموسم الماضى اعاد بها ترتيب دولاب سلة الاتحاد الذى لا يعرف سوى البطولات التى يعشقها جماهير الفريق الاخضر الذين يروا فى فريقهم انهم ملوك السلة فى مصر محليا وعربيا بالارقام

وأضاف عضو مجلس ادارة الاتحاد السكندرى المتواجد حاليا مع الفريق بالامارات ان وجود محمد مصيلحى رئيس النادى له مفعول السحر على اللاعبين والجهاز الفنى فى دعمهم وتشجعيهم

وأكد سلامة على ان نادى الاتحاد السكندرى خلال عمر مجلس الادارة الحالى وفى هذا العام حصل على بطولتى الدورى المصرى وكأس مصر فى كرة السلة ومع الفوز ببطولة كأس الوحدة الاماراتى بدأ هذا الجيل من اللاعبين يسطر تاريخ جديد لهم

وأختتم عضو مجلس ادارة الاتحاد السكندرى تصريحاته متوقعا نجاح البطولة العربية التى ينظمها زعيم الثغر مطالبا الجماهير بمساندة فريقهم من اجل الحصول على البطولة التى يستعد لها الاتحاد بتنظم قوى يليق بأسم وتاريخ الفريق الاخضر