بعثة الأهلي تصل السعودية استعدادًا لقمة السوبر الأفريقي .. الجمعة المقبل

وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمد الغزاوي، عضو مجلس الإدارة إلى مطار الرياض بالمملكة العربية السعودية؛ استعدادًا لمواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي.



وخاض الأهلي مرانه الختامي في القاهرة صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش، حيث عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للحديث عن الجوانب الفنية والخططية، ثم أدى الفريق فقرة إحماء قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

ويمتلك النادي الأهلي 8 بطولات لكأس السوبر الإفريقي، إذ سبق وتوج باللقب في أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الجمعة المقبل في بطولة كأس السوبر الإفريقي، في المباراة التي تقام على ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويديرها الحكم الليبي معتز الشلماني ويعاونه مواطنه عطية عيسي كمساعد أول، بينما سيكون التونسي خليل حساني كمساعد ثاني، والصومالي عمر قرطان حكمًا رابعًا. وسيتواجد بغرفة تقنية الفيديو الحكمة الجنوب الإفريقية أوكانا ماكليما، ويعاونها الثنائي المغربي توم أبو نجيل وزكريا برنيسي.