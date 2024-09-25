مصيلحي : فوز سلة الاتحاد بكأس الوحدة مع الدورى والكأس المصرى عودة لاستعادة البطولات

قال محمد مصيلحي رئيس نادى الاتحاد السكندرى فى تصريحات خاصة للوفد “ ان فوز الفريق الاول لكرة السلة بكأس الوحدة الاماراتى مع فوزه بدرع الدورى وكأس مصر يؤكد على ان الاتحاد يسير على الطريق الصحيح فى عودة استعادة البطولات والامجاد وهذا مكانه الطبيعى ”

وأكد على ان اللاعبين والجهاز الفنى بقيادة الكابتن أحمد عمر بذلوا كل الجهد ولعبوا على قلب رجل واحد وهو أسم نادى الاتحاد السكندرى العريق خاصة وان مجلس الادارة قدم كل الدعم المطلوب من أجل استعادة الروح القتالية فى الملعب وهو المكسب الاكبر للفريق خلال الفترة القادمة

وعن إصراره على التواجد مع الفريق بالامارات حتى النهائى قال مصيلحى “ فى الاول والاخر انا مشجع للفريق الاخضر قبل ان اكون رئيس نادى وتواجدى معهم ليس جديد وهذا حرصا منى على مؤازرة اللاعبين والجهاز الفنى وتوفير كل ما يحتاجونه من أجل التتويج ورفع علم الاتحاد على المستوى العربى ايضا كعادة زعيم الثغر ”

وأختتم رئيس نادى الاتحاد السكندرى تصريحاته على ان الفترة القادمة بالنسبة لسلة الاتحاد ستشهد طفرة فى البطولات على المستوى المحلى والعربى مبديا تفاؤله بالبطولة العربية لكرة السلة رقم ٣٦ التى سينظمها زعيم الثغر فى الفترة من ٢-١٢ أكتوبر القادم