صحة الفيوم تختتم مبادرة تدريب وتطوير وحدات الرعاية

اختتمت ادارة الرعاية الاساسية فى مديرية الصحة بالفيوم بقيادة الدكتورة نيفين شعبان مدير الادارة تدريبا حول مبادرة التطوير لوحدات الرعاية الاولية ،ياتى ذلك في ضوء اهتمام الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان بوحدات الرعاية الاولية وتحت رعاية الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة و الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأولية والتمريض وتوجيهات الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

حضر التدريب ٩٦ متدرب من هيئة التمريض و ٣٠ من الفرق الاشرافية و ٣٥ من فئات ( اطباء الاسنان ، الصيادلة ، فنيو المعامل ) ، و تم التدريب على ٨ دورات بقاعات معهد التدريب بمديرية الصحة ، وقاعة الدكتورة نبيلة المصرى بمستشفى الصدر ،كما تمت الزيارات الميدانية بالمركز الطبي بالحادقة.

قام بالتدريب كل من الدكتورة نيفين شعبان -مدير ادارة الرعاية الاساسية واعضاء الادارة الدكتورة زينب سعد والدكتورة اسماء فايز وعبير عطيفي ، و قام بالتنسيق الاداري منار محمود.

تم التدريب بالتنسيق مع ادارة التدريب بقيادة دكتورة اسماء شريف مدير الادارة خلال الفترة من 7 سبتمبر وحتى اليوم 25 سبتمبر .

مجهود إدارة الاسنان

من جهه اخرى صرح الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم بان ادارة الاسنان بالمديرية بقيادة الدكتورة حنان بهاء الدين قامت بالكشف على 12750 مريض فى عيادات الاسنان بالمستشفيات تحت اشراف الدكتورة حنان السلخ رئيس قسم الاسنان العلاجى ،بينما تم الكشف على 16778 مريض بالوحدات الصحية تحت اشراف الدكتور احمد عبد الحليم رئيس قسم الاسنان الوقائى .

وافاد الدكتور عبد الرحمن محمد ماهر مسئول التثقيف الصحى بان الادارة اقامت 229 ندوة خلال شهر اغسطس بالوحدات والمستشفيات استفاد منها 2440 مواطن

واشار ان خدمة التثقيف الصحى اضيفت لادارة الاسنان خلال المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة

وان ادارة الاسنان قدمت خلال الفترة من يناير 2024 وحتى اغسطس 2024 عدد 971 ندوة حضرها 10333 مواطن من المترددين على عيادات الاسنان بالمستشفيات والوحدات وان ندوات التثقيف مستمرة خلال المرحلة الثانية من المبادرة ايضا.

واضاف ان الندوات التى قدمت اشتملت على موضوعات انتقال العدوى عن طريق الاسنان - وصحة الفم والاسنان - وامراض الاوعية الدموية والقلب وعلاقتها بصحة الفم والاسنان بالاضافة الى تاثير التدخين على الاسنان - وامراض السكر و تأثيرها على صحة الفم والاسنان - وكيفية المحافظة على اسنان الاطفال الرضع - وصحة الفم اثناء الحمل - وصحة الفم لدى الاطفال - وعلاقة هشاشة العظام بصحة الفم - و تاثير المضادات الحيوية على اسنان الاطفال -مشاكل تسوس الاسنان اللبنية عند الاطفال.

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